  • BIST 10433.24
  • Altın 5758.783
  • Dolar 41.9604
  • Euro 48.7893
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİsrail, Lübnan'ı vurdu: Birçok noktada şiddetli patlama sesleri...

Bahçeli: "81 Düzce'den sonra 82 Kıbrıs olmalıdır"

» »
Bahçeli: "KKTC Türkiye'ye katılma kararı almalı, 81 Düzce'den sonra 82 Kıbrıs olmalıdır"
Bahçeli: "81 Düzce'den sonra 82 Kıbrıs olmalıdır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, konuşmasında, "KKTC Parlamentosu acilen toplanmalı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır. 81 Düzce'den sonra 82'nin Kıbrıs olması hayat memat meselesi olmalıdır. " dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle oldu:

"İstikbalin aydınlığı ancak onu hak edenlerin, hakikate noksansız bağlılığı olanların mücadelesiyle parlayacaktır. Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon tekliflerinin geçerliliği yoktur. Kıbrıs milli davamızdır, bu davadan geri dönüş yoktur. KKTC saygı ve şükranla anılacak hizmetleri geçen Ersin Tatar bu demokratik yarışta geride kalmıştır. Ben kamuoyuyla görüşlerimi paylaştım. Çok az bir katılımla seçim gerçekleşmiştir.

"81 DÜZCE'DEN SONRA 82 KIBRIS OLMALIDIR"

Seçim sonucu Seçim Kurulu tarafından açıklanmış olsa bile seçim sonuçlarının kabul edilemeyeceği ilan edilmeli, Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı alınmalıdır. Ecdadımızın alın teri, göz nuru, gönül suru, hatıra ve hafıza yurdudur. Bu haklı ve hakikatli davadan geri dönüş yoktur. 3 Ekim'de grup toplantımızda söylediğim gibi şartlar elverişli olursa 81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması artık hayat memat konusudur. Mesele vatan meselesidir. Mesela beka meselesidir. Mesele güvenlik meselesidir. Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm kaçınılmazdır.

1967 sınırları ile başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Cumhuriyetinin kurulması hakkın ve hakikatin gereğidir. Mısır'da hayat bulan deklerasyon hukuken değilse bile ahlaken bağlayıcı mahiyettedir.  'Kıbrıs seçimlerinden size ne?' diyenler, kimin kundağına sarıldı bilemem. Biz vatanı namus bilen, Kıbrıs'ı da namus addeden soylu bir duruşun ülkücü seslenişiyiz.

"CUMHUR İTTİFAKI'NA ÇATLAMA PATLAMA YOK, ANCAK..."

Cumhur İttifakı'ndan çatı uçtu, vazo çatladı, görüş ayrılıkları oldu iddiaları ne kadar yaygın olsa da Türkiye'nin hak ettiği huzurlu, güvenli, refah dolu günlere ulaşana kadar çatlama, patlama, uçma, kaçma, abuk sabuk ifadeler itibarsız, asılsızdır! Ancak herkesin aklını başına alarak Kıbrıs'taki seçimleri iyi okumasını, federalizme giden mayınlarla dolu güzergahın ülkemize nasıl yansıyacağını dikkatle tefsir etmesi temennimdir. 

Meselenin demokratik haklarla, sandığa saygıyla alakası yoktur, mesele vatan meselesidir, beka, güvenlik meselesidir. Onur ve şeref meselesidir. 

Kıbrıs'ta iki devletli çözüme kapalı olan ve federasyon özlemlerine yeşil ışık yakan siyasi iradenin, geçmişin ızdırap veren olaylarını yeniden canlandırma ihtimali, yabana atılmaması gereken bir tehdittir. Federasyona dümen kırmak, Kıbrıs Türk'ünü asimilasyon çarkında israf etmektir. Buna hiçbir siyaset önermesinin hakkı yoktur.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Tatar, UBP’nin başına geçeceği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı21 Ekim 2025 Salı 10:51
  • Ülke genelinde 3 gündür devam eden “Tour Of Cyprus” bisiklet turu bugün tamamlanıyor!21 Ekim 2025 Salı 10:46
  • Serdaroğlu’ndan hükümete erken seçim çağrısı21 Ekim 2025 Salı 10:11
  • Barçın Yinanç: "Seçim sonuçları Ankara’nın işine gelir, artık Rumlar düşünsün"21 Ekim 2025 Salı 09:59
  • Ava kapalı mevsimde, evinde av hayvanı bulunduran zanlıya 204 bin 808 TL para cezası!21 Ekim 2025 Salı 09:45
  • Alkolün Etkisiyle Saldırdı: Kendisini Uyaran Kişinin Burnunu Kırdı21 Ekim 2025 Salı 09:41
  • Ertuğrul Özkök | Arkadaşım sordu: Bu fotoğraf sana bir şeyi hatırlatıyor mu?21 Ekim 2025 Salı 09:31
  • Hürriyet yazarı Hande Fırat: KKTC seçimlerinin ardından Ankara verilen mesajlardan memnun21 Ekim 2025 Salı 09:30
  • Erhürman x profilini güncelledi21 Ekim 2025 Salı 09:17
  • Erkut Yılmabaşar yazdı... Erhürman Dönemi: Diyalogla Başlayan Umut21 Ekim 2025 Salı 08:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti