Bahçeli: "81 Düzce'den sonra 82 Kıbrıs olmalıdır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, konuşmasında, "KKTC Parlamentosu acilen toplanmalı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır. 81 Düzce'den sonra 82'nin Kıbrıs olması hayat memat meselesi olmalıdır. " dedi.

"İstikbalin aydınlığı ancak onu hak edenlerin, hakikate noksansız bağlılığı olanların mücadelesiyle parlayacaktır. Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon tekliflerinin geçerliliği yoktur. Kıbrıs milli davamızdır, bu davadan geri dönüş yoktur. KKTC saygı ve şükranla anılacak hizmetleri geçen Ersin Tatar bu demokratik yarışta geride kalmıştır. Ben kamuoyuyla görüşlerimi paylaştım. Çok az bir katılımla seçim gerçekleşmiştir.

"81 DÜZCE'DEN SONRA 82 KIBRIS OLMALIDIR"

Seçim sonucu Seçim Kurulu tarafından açıklanmış olsa bile seçim sonuçlarının kabul edilemeyeceği ilan edilmeli, Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı alınmalıdır. Ecdadımızın alın teri, göz nuru, gönül suru, hatıra ve hafıza yurdudur. Bu haklı ve hakikatli davadan geri dönüş yoktur. 3 Ekim'de grup toplantımızda söylediğim gibi şartlar elverişli olursa 81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması artık hayat memat konusudur. Mesele vatan meselesidir. Mesela beka meselesidir. Mesele güvenlik meselesidir. Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm kaçınılmazdır.

1967 sınırları ile başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Cumhuriyetinin kurulması hakkın ve hakikatin gereğidir. Mısır'da hayat bulan deklerasyon hukuken değilse bile ahlaken bağlayıcı mahiyettedir. 'Kıbrıs seçimlerinden size ne?' diyenler, kimin kundağına sarıldı bilemem. Biz vatanı namus bilen, Kıbrıs'ı da namus addeden soylu bir duruşun ülkücü seslenişiyiz.

"CUMHUR İTTİFAKI'NA ÇATLAMA PATLAMA YOK, ANCAK..."

Cumhur İttifakı'ndan çatı uçtu, vazo çatladı, görüş ayrılıkları oldu iddiaları ne kadar yaygın olsa da Türkiye'nin hak ettiği huzurlu, güvenli, refah dolu günlere ulaşana kadar çatlama, patlama, uçma, kaçma, abuk sabuk ifadeler itibarsız, asılsızdır! Ancak herkesin aklını başına alarak Kıbrıs'taki seçimleri iyi okumasını, federalizme giden mayınlarla dolu güzergahın ülkemize nasıl yansıyacağını dikkatle tefsir etmesi temennimdir.

Meselenin demokratik haklarla, sandığa saygıyla alakası yoktur, mesele vatan meselesidir, beka, güvenlik meselesidir. Onur ve şeref meselesidir.

Kıbrıs'ta iki devletli çözüme kapalı olan ve federasyon özlemlerine yeşil ışık yakan siyasi iradenin, geçmişin ızdırap veren olaylarını yeniden canlandırma ihtimali, yabana atılmaması gereken bir tehdittir. Federasyona dümen kırmak, Kıbrıs Türk'ünü asimilasyon çarkında israf etmektir. Buna hiçbir siyaset önermesinin hakkı yoktur.