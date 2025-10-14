Basın-Sen seçim öncesi TAK'da yapılan keyfi uygulamaları eleştirdi

İşte açıklama;

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) yönetimi, yıllardır yaptığımız tüm uyarılara rağmen keyfi uygulamalarına devam ediyor.

Geçmişte de sınav sonuçlarına göre değil, tamamen kurum içerisinde yerleşik feodal ilişkiler üzerinden atama ve görevlendirmeleriyle gündeme gelen TAK Yönetim Kurulu ve TAK Müdürü, yeniden benzer bir kararın altına imza atarak, boşalan iki amirlik pozisyonunu, emekliliklerine 3-4 ay kalan iki personeli sınavsız bir biçimde görevlendirmek suretiyle doldurmuştur.

Boşalan amirliklerden biri için Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan halihazırda yetki almasına rağmen bu pozisyon için sınav açmayan yönetim, görevlendirme yaparken ise bir önceki sınavda hak kazanan personelin ardından en yüksek puanı alan personeli tercih etmeyerek, keyfiyetle hareket etmiştir.

Altını özellikle çizmekte fayda vardır ki, Basın Emekçileri Sendikası’nın, bahse konu amirlik pozisyonlarına getirilen çalışanların şahsiyetleri üzerinden bir değerlendirme yapması söz konusu değildir. Bu iki meslektaşımız, çok uzun yıllardır kurum bünyesinde, özveriyle görevlerini yürüten ve sahip oldukları donanımla, o makamları hak eden kişilerdir. Ancak bu durum, emekliliklerine çok az süre kala yapılan bu görevlendirmenin, bu iki arkadaşımıza maddi ve manevi anlamda bir imtiyaz sağlayacağı gerçeğini değiştirmeyeceği gibi, kurumun sağlıklı bir biçimde işleyişi bağlamında son derece hayati bir konu olan çalışanlar arası adalet duygusunun ciddi anlamda zedelenmesine yol açmıştır.

Örgütlü olduğu Türk Ajansı Kıbrıs’ta yaşanan bu gelişmeleri yakından takip eden sendikamız, konu ile ilgili olarak TAK Müdürü Sayın Fehmi Gürdallı’yı ziyaret etmiş, hem söz konusu görevlendirmelerle ilgili çalışanlar arasında ortaya çıkan huzursuzluğu aktarmış, hem de Sayın Gürdallı’dan konuyla ilgili bilgi almıştır.

KHK’dan alınan yetki kapsamında sınavların Kasım ayında yapılabileceğini ve bu esnada amirliklerin boş kalmasının, kurumun işleyişinde aksaklık yaratacağını savunan Gürdallı, kurumdaki yetkili sendikanın ‘soruna’ bu şekilde bir çözüm bulunmasını önerdiğini, kendisinin de bu öneriyi makul bularak, sendikanın önerdiği iki personeli söz konusu pozisyonlar için görevlendirdiğini tarafımıza aktarmıştır.

Sayın Gürdallı, kurumun işleyişinde aksaklık yaşanmamasıyla ilgili hassasiyetinde kendince haklı olabilir, ancak bu aleni bir imtiyazdır. Bu ‘kısa ömürlü’ görevlendirmeler hem bu iki meslektaşımızın maaşlarına, hem de özellikle emekli ikramiyelerine ciddi bir artış olarak yansıyacaktır.

Hangi kurumda olursa olsun, emekliliğine az bir süre kala çalışanlara terfi verilmesi konusu, geçmişten günümüze birçok kez karşımıza çıkan ve en sert şekilde eleştirdiğimiz bir konudur ve bu son gelişme karşısında da sessiz kalmamız mümkün değildir. Terfi alan personelin kim olduğundan bağımsız olarak, bu aleni bir imtiyazdır ve örgütlü olduğumuz bir iş yerinde böylesine bir imtiyazın yaşanması tarafımızca kabul edilemezdir.

TAK Müdürü Sayın Gürdallı’ya da ifade ettiğimiz gibi, BASIN-SEN’in, kendi üyeleri için hak ettiklerinin ötesinde bir talebi hiçbir zaman olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. Tek beklentimiz, üyemiz olsun ya da olmasın, TAK’ta çalışan tüm meslektaşlarımızın adil ve eşit bir şekilde çalışmaları ve yarışmalarıdır.

Sendika olarak TAK yönetiminden beklentimiz; adalet, eşitlik, şeffaflık ve yasalara uygun şekilde, liyakata dayalı bir sistemin oluşturulmasıdır.

Tekrar altını çizmek isteriz, bizim görevlendirme alan arkadaşlarımızla ilgili bir sorunumuz yoktur, olamaz! TAK’ta yara alan bu değerleri yeniden inşa edecek olanlar çalışanlar değil, yetkililerdir.

Talebimiz, bu yönde gerekli adımların derhal atılmasıdır.

Sendika olarak sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Çünkü TAK, diğer kamu dairelerinden farklı olarak, gazeteciliğin icra edildiği ve tüm basının beslendiği bir kurumdur!

Saygılarımızla

Basın Emekçileri Sendikası