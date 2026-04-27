Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan sahte SMS uyarısı: Bilgilerinizi paylaşmayın

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü’nün adı kullanılarak “+44” ve farklı ülke kodlarından gönderilen ödeme talepli SMS’lerin dolandırıcılık girişimi olduğunu duyurdu. Bakanlık, vatandaşlara mesajlardaki bağlantılara tıklamamaları ve kişisel bilgilerini paylaşmamaları çağrısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “+44” veya farklı ülke kod numaraları üzerinden gönderilen, ödeme talebi içeren ve “https://kgm.lqegwj.click/shttp://cecure/gov-tr” benzeri internet bağlantıları bulunan mesajların dolandırıcılık girişimi olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu tür mesajlara itibar edilmemesi, gönderilen bağlantılara tıklanmaması ve herhangi bir kişisel ya da banka hesap bilgisinin paylaşılmaması istendi.

Örnek mesaj şöyle:

"Sayın araç sahipleri, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Trafik Ceza Hatırlatması Sayın müşteri, Yol radarı ve kamera denetimleri ile kayıt altına alınan hız ihlali kaydınız, resmi veri tabanımızda kayıtlıdır. İlgili ceza bedelinin ödenmemesi durumunda trafik kaydınız olumsuz etkilenecektir. Süre içerisinde ödeme işlemini gerçekleştiriniz. Resmi sorgulama ve ödeme işlemleri için adres: https://kgm.lqegwj.click/secure/gov-tr Lütfen "Y" yanıtı vererek mesajı Safari tarayıcıyla yeniden açın ve linki aktifleştirin. Fatura Kuruluşu: KMG Fatura No: 385274169 Tutar: ₺73,13 Son Ödeme Tarihi: 26.04.2026"