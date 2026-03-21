BBC: İngiltere, Ağrotur Üssü'nden saldırı görevi için izin vermedi

Bölgedeki gelişmelerin odağında Kıbrıs’taki RAF Ağrotur Üssü de bulunuyor.
BBC: İngiltere, Ağrotur Üssü’nden saldırı görevi için izin vermedi

Birleşik Krallık, bölgede gerilimin artmasına rağmen ABD’ye bu üs üzerinden saldırı amaçlı operasyonlar gerçekleştirme izni vermedi.

Filelefteros’un haberine göre, Aynı zamanda, Hint Okyanusu’nda stratejik öneme sahip Diego Garcia Üssü’ne doğru İran tarafından iki füze fırlatıldığına ilişkin bilgiler de doğrulanıyor. 

BBC’ye göre ilgili haberler doğru kabul ediliyor. 

Bu bilgiyi ilk olarak Wall Street Journal, ismi açıklanmayan Amerikalı yetkililere dayandırarak duyurmuştu.

Haberde belirtildiğine göre, füzelerin hiçbiri üsse ulaşmadı. BBC’nin dayandığı kaynaklar da fırlatmaların gerçekleştiğini doğruladı.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ise olayla ilgili ne doğrulama ne de yalanlama yaptı. Ancak Bakanlık, “İran’ın bölgedeki sorumsuz saldırılarının İngiliz çıkarları ve müttefikleri için tehdit oluşturduğunu” vurguladı.

Diğer Haberler
