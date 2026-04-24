  • BIST 12433.5
  • Altın 6776.34
  • Dolar 45.0182
  • Euro 52.7065
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
Bıçaklı Dörtyol'daki ölümlü iş kazasına işaret etti: Büyük ihmaller var

Bıçaklı Dörtyol’daki ölümlü iş kazasına işaret etti: Büyük ihmaller var

» »
Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) bir işçinin Dörtyol’da inşaattan düşerek hayatını kaybetmesinde ciddi ihmaller bulunduğunu savundu.
Arslan Bıçaklı iş kazasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Dörtyol da  yabancı uyruklu bir işçinin inşaatın altıncı kattından düşerek hayatını kaybetmesinin büyük ihmaller sonucu olduğunu, iş güvenliği kuralları yerine getirilmeden inşaatta işçi çalıştırmanın, işverenin ve yeterince denetim yapmayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sorumluluğunda olduğunu ileri sürdü.

Olay sonrası işyerinin mühürlenmesine işaret eden Bıçaklı, “İşyerini mühürlemek ustalık değildir, önemli olan  insanlar ölmeden bu işyerleri denetlenmeli ve kurallara aykırı ise mühürlenmelidir” dedi.

Bıçaklı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına esas görevlerini ihmal etmemesi çağrısında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti