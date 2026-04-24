Bıçaklı, sendikalar adına ortak açıklama yaptı: Her alanda mücadeleyi sürdüreceğiz

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, sendikaların daha adil, eşit, yaşanılabilir ve demokratik bir ülke için her alanda ve her anlamda mücadeleyi sürdüreceğini kaydetti.
Bıçaklı, sendikalar adına ortak açıklama yaptı: Her alanda mücadeleyi sürdüreceğiz

Sendikalar adına ortak açıklama yapan Bıçaklı, Cumhuriyet Meclisi’ne getirilen hayat pahalılığı düzenlemesine karşı birlikte verilen mücadelenin zaferle sonuçlandığını kaydederek, “Mücadelenin ilk günü ne söylemişsek, sendikalar olarak ortak ne karar almışsak, bugün de aynı noktada mücadelemize devam ediyoruz.” dedi.

Hükümetinin ülkeyi kötü yönettiğini, ortaya çıkan ekonomik krizin bedelinin emekçilere ödetilmek istendiğini savunan Bıçaklı, ilk günden itibaren HP ile ilgili yasa tasarısının Genel Kurul gündeminden alınarak komiteye çekilmesi, ilgili yasa gücünde kararnamenin iptali için mücadele verildiğini, her iki hedefe de üyelerin desteğiyle varıldığını kaydetti.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, şunları da ifade etti:

“Farklı görüşe sahip çok sayıda sendikanın ortaklaşabildiği bu birliktelik, emek mücadelesi tarihine altın harflerle yazılacak bir bütünlüğe sahne olurken, gelecek adına da tüm halkımıza umut olmuştur. Elbette ki bu birliktelik ve bu mücadele burada bitmemiştir. Bizlerin halkımıza bir sözümüz var, daha adil, daha eşit, daha yaşanılabilir, daha demokratik bir memleket için mücadelemiz her alanda ve her anlamda devam edecektir.”

Bıçaklı, üyelere, üye olmasa kendilerine destek verenlere, muhalefet partilerine ve basın emekçilerine teşekkür de etti.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  • Çeler’den Türkiye'ye N-82 tepkisi: İlişkilere zarar veriyor24 Nisan 2026 Cuma 13:06
  • Ahmet Serdaroğlu: Berova başka, Hasipoğlu başka konuşuyor; Önce bir aralarında anlaşsınlar24 Nisan 2026 Cuma 12:59
  • Bıçaklı Dörtyol’daki ölümlü iş kazasına işaret etti: Büyük ihmaller var24 Nisan 2026 Cuma 12:57
  • Hasipoğlu açıkladı: Dörtyol'daki iş kazası sonrası inşaat mühürlendi!24 Nisan 2026 Cuma 10:42
  • Candan AKPA Genel Kurulu’nda konuştu24 Nisan 2026 Cuma 10:18
  • Taçoy, AKPA’da Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyonu gündeme taşıdı24 Nisan 2026 Cuma 10:16
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?24 Nisan 2026 Cuma 10:15
  • Kurlarda son durum ne?24 Nisan 2026 Cuma 10:08
  • İş kazasında hayatını kaybeden işçinin adı açıklandı…23 Nisan 2026 Perşembe 18:53
  • Uyuşturucu ve patlayıcı madde tasarrufundan altı tutuklu23 Nisan 2026 Perşembe 17:23
