Bir kez daha toplumu böldüler....“Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Önerisi" oy çokluğu

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin bugünkü gündeminde bulunan “Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi”nin üçüncü görüşmesi tamamlandı.
Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi bugün Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.
Komite, gündeminde bulunan ve öneri sahipleri Ulusal Birlik Partisi Grubuna Bağlı Bazı Milletvekilleri, Demokrat Parti Milletvekilleri, Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Erhan Arıklı ve Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu olan “Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi”ni ele alarak üçüncü görüşmesini tamamladı.
Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.
İlgili öneri 3 evet, 2 hayır oyu ile oy çokluğu ile komiteden geçti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.