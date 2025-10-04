  • BIST 10858.52
  • Altın 5207.217
  • Dolar 41.6527
  • Euro 48.9302
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİsrail Gazze'ye gitmeye çalışan Sumud Filosu'na müdahale etti, onlarca aktivist gözaltında

Bisiklet yarışları nedeniyle yarın bazı yollar kapatılacak

» »
Alayköy-Metehan Çevre Yolu ile İskele-Karpaz ana yolu üzerinde bisiklet yarışları yapılacağından yarın bazı yollar trafik akışına kapatılacak.
Bisiklet yarışları nedeniyle yarın bazı yollar kapatılacak

Polis Genel Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Pazar günü, 07.00-11.00 saatleri arasında, Alayköy-Metehan Çevre Yolu üzerinde düzenlenecek Bisiklet Yarışı kapsamında, Alayköy-Metehan Çevre Yolu’nun, Sevgi Çemberi (Mor Çember) ile Ağıllar Çemberi arasında kalan kısmı çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacak, ulaşım ise alternatif yollardan sağlanacak.

İskele’deki Triatlonun Bisiklet Yarışı ise, İskele-Karpaz Anayolu’nun Ötüken Çemberi ile The Arkın İskele Hotel Çemberi arasında kalan yol güzergahında yapılacak. Bisiklet yarışı güzergahı üzerinde, bisikletli sporculara polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberler polis tarafından geçici olarak trafik akışına kapatılacak.

Bisiklet yarışları devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahlarını kullanacak sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • “Sadaka istemiyoruz”03 Ekim 2025 Cuma 09:03
  • Moral: Tezkere toplumu bölmeye yönelik!03 Ekim 2025 Cuma 09:02
  • Lefkoşa’da bazı bölgeler 5 saat elektriksiz kalacak03 Ekim 2025 Cuma 09:00
  • Dört sendika, Ticaret Dairesi’nde yaşanan sıkıntılar nedeniyle basın açıklaması yaptı02 Ekim 2025 Perşembe 14:23
  • Gazeteciler Birliği gazeteci Devrim Demir’in de tehdit edildiğini belirtti02 Ekim 2025 Perşembe 13:59
  • Baybars: İki devletli modeli Meclis’ten apar topar geçirme çabası 'panik atak' hâlidir!02 Ekim 2025 Perşembe 13:54
  • Tatar: Birlikte başardık, birlikte başaracağız02 Ekim 2025 Perşembe 13:53
  • “KKTC Kuruluş Bildirgesi’ni seçim uğruna çöpe atmaya çalışıyorlar”02 Ekim 2025 Perşembe 12:56
  • Değirmenlik-Girne Dağ Yolu’nda yol çizgi boyası çalışmaları yapılacak: Dikkatli sürüş uyarısı02 Ekim 2025 Perşembe 12:13
  • Denktaş: KKTC Kuruluş Bildirgesi seçim uğruna oy çokluğuyla çöpe atılmak isteniyor!02 Ekim 2025 Perşembe 12:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti