SON DAKİKACevdet Yılmaz KKTC'ye geliyor

Büyük Av sezonu yarın başlıyor… “Cep bölgeleri” Resmî Gazete’de yayımlandı

"Büyük Av" sezonu yarın başlıyor. Avcılar, 4 Ocak’ta sona erecek büyük av sezonunda 11 tür av hayvanı avlayabilecek.
Büyük Av sezonu yarın başlıyor… “Cep bölgeleri” Resmî Gazete’de yayımlandı

Öte yandan, av sezonu öncesinde “cep bölgeleri” ( koruma altına alınan, avlanmanın yasak olduğu, sadece geçişe izin verilen alanlar) Resmî Gazete’de yayımlandı.

“Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası” kapsamında hazırlanan “Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü” uyarınca, 2, 9, 16, 23 ve 30 Kasım 2025; 7, 14, 21, 24, 28 Aralık 2025 ile 1 ve 4 Ocak 2026 tarihlerinde olmak üzere toplam 12 gün avlanılabilecek.

- Sadece 11 tür avlanabilecek

Büyük Av’da bu yıl sadece ova tavşanı, keklik, turaç, sülün, çulluk, bıldırcın, yaban güvercini, fassa, cikla, karga ve saksağan olmak üzere 11 tür avlanabilecek.

Bir avcı ise, her av günü için en fazla 1 tavşan, 5 keklik veya turaç, 8 çulluk, 5 sülün, 8 fassa ve 20 cikla olmak üzere toplamda en fazla 40 av hayvanı avlayabilecek.

- 15 bölge “cep bölge” ilan edildi

Bakanlar Kurulu’nun “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası”nın 5’inci maddesi uyarınca yayımladığı “Cep Bölgeler (Değişiklik) Tüzüğü” ile 15 bölge “cep bölge” olarak belirlendi.

“KKTC Av Haritası ve Cep Bölgeleri Haritası”nı da içeren Tüzük, dün Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

17619880628871761908555801harita.jpg

 

