Candan AKPA Genel Kurulu’nda konuştu

Cumhuriyet Meclisi Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) Temsilcisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Armağan Candan, AKPA Genel Kurulu’nda bugün yaptığı konuşmada, Orta Doğu’daki gelişmelerin uluslararası hukuk, barış ve istikrar açısından ciddi riskler doğurduğunu belirtti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Candan, Orta Doğu’nun farklı kültür ve medeniyetlerin iç içe geçtiği; bununla beraber derin ve karmaşık sorunlara sahne olan bir bölge olduğunu ifade etti. İsrail’in Gazze’de yol açtığı yıkımın uluslararası hukuka saygı ihtiyacını açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Candan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ise çatışmaların artık bölgesel olmaktan çıktığını gösterdiğini söyledi.

Bu gelişmelerin küresel etkilerine dikkat çeken Candan, Orta Doğu’daki savaşların Avrupa’yı da doğrudan etkilediğini ve Avrupa’nın sürece daha aktif şekilde dahil olması gerektiğini dile getirdi.

Bölgenin geneline bakıldığı zaman Doğu Akdeniz’de aciliyet arz eden daha farklı ve daha geniş kapsamlı zorlukların da bulunduğunu, yıllardır çözümsüz kalan Kıbrıs meselesinin de bunlardan biri olduğunu belirten Candan, bu sorunun bölgesel kırılganlığın bir yansıması olduğunu kaydett.

Candan dolayısıyla Orta Doğu’daki son gelişmelerin Kıbrıs meselesinin artık daha geniş bir jeopolitik çerçevede ele alınmasını zorunlu hale getirdiğini ifade etti.

Geçtiğimiz Mart ayında Kıbrıs’taki İngiliz Egemen Üs Bölgesi’ne yönelik insansız hava aracı saldırısını hatırlatan Candan, Avrupa’nın Orta Doğu’daki çatışmalardan muaf olmadığını vurguladı.

Armağan Candan, enerji kaynakları, deniz yetki alanları, güvenlik dengeleri, göç ve jeopolitik rekabet gibi başlıkların kural temelli uluslararası düzenin önemini artırdığını belirterek, Avrupa Birliği liderlerinin Kıbrıs’ta bir araya gelerek İran ve Orta Doğu’daki gelişmeleri ele almasının da bu risklerin ciddiyetini ortaya koyduğunu söyledi.

Candan, Kıbrıs’ın Avrupa Birliği içinde bir gerilim noktası değil; iş birliği, diyalog ve istikrar merkezi olması gerektiğini ifade ederek, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin de bu doğrultuda ilerlemesinin önemine işaret etti.

Konuşmasının sonunda Candan, Orta Doğu, Doğu Akdeniz ve Avrupa’daki tüm liderlere ve paydaşlara barış ve istikrar için ortak hareket etme çağrısında bulundu.