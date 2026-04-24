SON DAKİKA

Çeler’den Türkiye'ye N-82 tepkisi: İlişkilere zarar veriyor

Çeler, akademisyen Senih Çavuşoğlu’nun N-82 kodu gerekçesiyle Türkiye’ye alınmamasına tepki göstererek, uygulamanın hukuki güvencesizlik yarattığını ve Kıbrıslı Türkler ile Türkiye arasındaki ilişkilere zarar verdiğini belirtti.
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, akademisyen Senih Çavuşoğlu’nun N-82 kodu gerekçesiyle Türkiye’ye alınmamasına tepki göstererek, uygulamanın hukuki güvencesizlik yarattığını ve Kıbrıslı Türkler ile Türkiye arasındaki ilişkilere zarar verdiğini belirtti.

Çeler, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu olayın münferit olmadığını, daha önce de birçok aydın, akademisyen ve yurttaşın benzer uygulamalarla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Bu durumun artık bireysel bir mesele olmaktan çıktığını ifade eden Çeler, uygulamanın süreklilik kazandığını ve toplumda ciddi bir rahatsızlık yarattığını kaydetti.

“Hukuki güvencesizlik ve keyfiyet algısı oluşuyor”

Çeler, farklı siyasi görüşlerin demokratik bir zenginlik olarak görülmesi gerektiğini belirterek, bu tür uygulamaların toplumda hukuki güvencesizlik ve keyfiyet algısını derinleştirdiğini söyledi.

Meselenin yalnızca bireysel haklar çerçevesinde değerlendirilemeyeceğine dikkat çeken Çeler, yaşananların iki toplum arasındaki ilişkileri de olumsuz etkilediğini ifade etti.

“İlişkilere zarar veriyor”

Kıbrıslı Türkler ile Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağların önemine işaret eden Çeler, şeffaflık ve öngörülebilirlikten uzak bu tür uygulamaların sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çeler, sorunun artık izahı güç bir noktaya geldiğini belirterek, iki ülke makamlarının gecikmeden konuyu ciddiyetle ele alması gerektiğini kaydetti.

“Diplomasi ve şeffaflık şart”

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın süreçte daha şeffaf ve kararlı bir tutum sergilemesi gerektiği de ifade edildi.

Çeler, sürecin sağduyulu ve yapıcı bir zemine taşınabilmesi için hukuk, insan hakları ve iki ülke arasındaki ilişkileri gözeten güçlü bir diplomasiye ihtiyaç olduğunu belirtti.

“Kıbrıslı Türklerin hakları korunmalı”

Kıbrıslı Türklerin onurunun, hareket özgürlüğünün ve hukuk güvencesinin korunmasının temel sorumluluk olduğunu vurgulayan Çeler, TDP olarak sürecin hem yurttaşların haklarını koruyacak hem de Türkiye ile ilişkileri sağlıklı bir zemine oturtacak şekilde çözülmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Çeler, Senih Çavuşoğlu’na geçmiş olsun dileklerini ileterek, sürecin takipçisi olacaklarını kamuoyuna duyurdu.

