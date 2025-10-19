Yılmaz "Anavatan ve garantör ülke olarak, her daim KKTC’nin yanındayız" ded,.

Cevdet Yılmaz'dan ilk açıklama... Açıklamada Erhüman'a kutlama yok....

İşte açıklama;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugün düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum. Seçimler KKTC’nin devlet ve seçmen olarak olgunluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Anavatan ve garantör ülke olarak, her daim KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edeceğiz.