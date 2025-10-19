  • BIST 10208.76
  • Altın 5724.113
  • Dolar 41.7899
  • Euro 48.7251
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİsrail, Lübnan'ı vurdu: Birçok noktada şiddetli patlama sesleri...

Cevdet Yılmaz'dan ilk açıklama... Açıklamada Erhüman'a kutlama yok....

» »
Yılmaz "Anavatan ve garantör ülke olarak, her daim KKTC’nin yanındayız" ded,.
Cevdet Yılmaz'dan ilk açıklama... Açıklamada Erhüman'a kutlama yok....

Cevdet Yılmaz'dan ilk açıklama...  Açıklamada Erhüman'a kutlama yok....

İşte açıklama;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugün düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum. Seçimler KKTC’nin devlet ve seçmen olarak olgunluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Anavatan ve garantör ülke olarak, her daim KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edeceğiz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Tozlu hava etkili olacak19 Ekim 2025 Pazar 15:36
  • Saat 15.00: Katılım Yüzde 45.2019 Ekim 2025 Pazar 15:32
  • Nerede oy kullanacaksınız?19 Ekim 2025 Pazar 12:11
  • Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanılıyor: Katılım saat 11.00 itibarıyla %13.4319 Ekim 2025 Pazar 12:09
  • Seçimde 2 bin 166 polis mensubu görev alacak19 Ekim 2025 Pazar 11:25
  • Üstel oyunu kullandı19 Ekim 2025 Pazar 11:06
  • TDP Genel Başkanı Çeler oyunu kullandı19 Ekim 2025 Pazar 11:06
  • Gazimağusa’da tartışma kanlı bitti: 1 kişi boynundan yaralandı, 2 kişi tutuklu19 Ekim 2025 Pazar 11:03
  • Tufan Erhürman oyunu kullandı19 Ekim 2025 Pazar 11:00
  • Seçim yasakları başladı18 Ekim 2025 Cumartesi 18:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti