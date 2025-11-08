CTP Olağanüstü Kurultayı 30 Kasım’da

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Olağanüstü Kurultayı’nı 30 Kasım 2025 Pazar günü saat 09.00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirecek.
CTP Genel Başkanlığı için adaylık başvuruları tamamlandı. Parti Genel Merkezi’ne yapılan başvurular sonucunda, Asım Akansoy, Erkut Şahali ve Sıla Usar İncirli genel başkanlık yarışında yer alacak.
Kurultay öncesinde adaylar, ülke genelinde düzenlenecek bir dizi tanıtım etkinliği ile partililerle buluşacak. Etkinlikler saat 18.30’da başlayacak şekilde organize edildi.
Tanıtım programı şöyle:
17 Kasım Pazartesi: Lefke Belediyesi AKM
19 Kasım Çarşamba: Mağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi (KÜKOM)
21 Kasım Cuma: Girne Dome Hotel
24 Kasım Pazartesi: Lefkoşa Hidden Garden
26 Kasım Çarşamba: İskele Belediye Gazinosu
27 Kasım Perşembe: Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi
CTP Olağanüstü Kurultayı’nın gündeminde; açılış, divanın oluşturulması, karar tasarılarının okunması ve görüşülmesi, genel başkan adaylarının tanıtımı ve genel başkan seçimi yer alacak.
