  • BIST 11095.68
  • Altın 5185.488
  • Dolar 41.5993
  • Euro 48.9889
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİsrail Gazze'ye gitmeye çalışan Sumud Filosu'na müdahale etti, onlarca aktivist gözaltında

Değirmenlik-Girne Dağ Yolu’nda yol çizgi boyası çalışmaları yapılacak: Dikkatli sürüş uyarısı

» »
Karayolları Dairesi, Değirmenlik-Girne Dağ Yolu ve Çatalköy-Tatlısu güzergahlarında 2-8 Ekim tarihleri arasında yatay işaretleme çalışmaları gerçekleştirileceğini açıkladı. Sürücülerden dikkatli ve yavaş seyretmeleri istendi.
Değirmenlik-Girne Dağ Yolu’nda yol çizgi boyası çalışmaları yapılacak: Dikkatli sürüş uyarısı

Değirmenlik Girne Dağ Yolu’nun bazı kesimlerinde yatay işaretleme yol çizgi boyası işleri yapılacak. 

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada, Değirmenlik Girne Dağ Yolu’nun Erülkü kavşağı ile Acapulco kavşağı arasındaki kesiminde  2-5 Ekim, Çatalköy Tatlısu ana yolunun Acapulco kavşağı-Esentepe -Tatlısu-Geçitkale kavşağı arasındaki kısımda ise 4-8 Ekim tarihleri, 02.00-06.00 saatleri arasında yatay işaretleme yol çizgi boyası işleri gerçekleştirilecek.

Açıklamada, sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yoksulluğa karşı kadın dayanışması devam ediyor02 Ekim 2025 Perşembe 10:55
  • İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na müdahalesi Lefkoşa’da protesto edildi02 Ekim 2025 Perşembe 10:54
  • Yeltekin: Kooperatif Şirketler Mukayyidinin duyarsızlığı nedeniyle Olko Birlik kapatıldı02 Ekim 2025 Perşembe 10:25
  • Başbakan Üstel, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırısını kınadı02 Ekim 2025 Perşembe 10:19
  • Manavoğlu: 19 Ekim akşamı bu anlayıştan kurtulacağız02 Ekim 2025 Perşembe 10:18
  • İşte bugün seçim olsa partilerin alacağı oy oranları...02 Ekim 2025 Perşembe 10:06
  • Yeni anket.. Erhüman %10 önde... Seçim ilk turdan bitiyor...02 Ekim 2025 Perşembe 09:59
  • Lefkoşa’da Sokak Ortasında Kavga: 2 Kişi Yaralandı01 Ekim 2025 Çarşamba 14:11
  • 268 promil alkolle kaza yaptı01 Ekim 2025 Çarşamba 14:10
  • “Yaşlılarımıza hak ettikleri ilgiyi ve saygıyı göstermek insanlık ve yurttaşlık görevimizdir”01 Ekim 2025 Çarşamba 14:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti