Değirmenlik-Girne Dağ Yolu’nda yol çizgi boyası çalışmaları yapılacak: Dikkatli sürüş uyarısı

Değirmenlik Girne Dağ Yolu’nun bazı kesimlerinde yatay işaretleme yol çizgi boyası işleri yapılacak.
Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada, Değirmenlik Girne Dağ Yolu’nun Erülkü kavşağı ile Acapulco kavşağı arasındaki kesiminde 2-5 Ekim, Çatalköy Tatlısu ana yolunun Acapulco kavşağı-Esentepe -Tatlısu-Geçitkale kavşağı arasındaki kısımda ise 4-8 Ekim tarihleri, 02.00-06.00 saatleri arasında yatay işaretleme yol çizgi boyası işleri gerçekleştirilecek.
Açıklamada, sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
