  • BIST 10906.27
  • Altın 5283.536
  • Dolar 41.6903
  • Euro 48.6679
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKATrump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

Denktaş: Hükümet bilerek memleketi batırma ve devleti ortadan kaldırma görevini yerine getiriyor!

» »
TAM Parti Kurucu Başkanı Serdar Denktaş, Türkiye’den bir market zincirine uzun süreli arazi kiralanmasını ve düşük gümrük vergisi uygulanmasını eleştirerek, hükümetin ülkeyi bilerek zayıflattığını ileri sürdü.
Denktaş: Hükümet bilerek memleketi batırma ve devleti ortadan kaldırma görevini yerine getiriyor!

TAM Parti Kurucu Başkanı Serdar Denktaş, hükümeti hem Meclis hem de Bakanlar Kurulu kararları üzerinden sert bir şekilde eleştirdi. Denktaş, sosyal medya paylaşımında, hükümetin yalnızca yönetimsizlik ve beceriksizlikle değil, bilerek ve isteyerek ülkeyi batırma ve devleti zayıflatma görevini yerine getirdiğini ileri sürdü.

Paylaşımında Meclis’te bağımsızlık bildirgesinin ortadan kaldırılmasına ve Bakanlar Kurulu’nun Türkiye’den bir market zincirine 49 yıllığına arazi kiralayıp sadece yüzde 1 gümrük vergisiyle market açma izni vermesi için protokol imzalamasına değinen Denktaş, “Bizim kendi marketlerimiz, orada çalışanlar, mahalle bakkalları ne olacak? Umurlarında mı sizce?” ifadelerini kullandı.

Denktaş, uygulamaların yerel işletmeler ve çalışanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını vurgulayarak, hükümetin politikalarını sert şekilde eleştirdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Toplumu "yeniden bölecek" Meclis hamlesi!06 Ekim 2025 Pazartesi 11:07
  • Avcı: Uyuşturucu test cihazlarının kullanılması yol güvenliğini artıracak06 Ekim 2025 Pazartesi 11:01
  • İdrar Yolu Enfeksiyonları Çocukların Böbrek Sağlığını Tehdit Ediyor!06 Ekim 2025 Pazartesi 10:44
  • Ümit Özdağ Tatar'ı ziyaret etti06 Ekim 2025 Pazartesi 10:38
  • “Dilerim kimse beş yıl bir görev yaptıktan sonra anlatacak hiçbir şey bulamayacak noktaya düşmez”06 Ekim 2025 Pazartesi 10:34
  • Erhürman, Kimliksizler Derneği ile görüştü: Masaya getireceğim ilk konu bu olacak06 Ekim 2025 Pazartesi 10:20
  • Borçlu abonelerin dikkatine: Elektrikler salı günü kesilecek06 Ekim 2025 Pazartesi 10:18
  • Glafkos Klerides’in kızı Keti Klerides 76 yaşında hayatını kaybetti06 Ekim 2025 Pazartesi 10:15
  • Yarın ve Çarşamba günü yağmur bekleniyor06 Ekim 2025 Pazartesi 10:10
  • "Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi," yarın komitede görüşülecek05 Ekim 2025 Pazar 12:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti