Dikmen, İskele ve Gazimağusa’da kavga, darp ve sarhoşluk olayları...

Polis ekipleri, 26-27 Eylül 2025 tarihlerinde farklı bölgelerde meydana gelen kavga, darp ve sarhoşluk olaylarına müdahale etti.

Dikmen

26 Eylül saat 18.30 sıralarında, Besim Özsezer Sokak’ta, 30 yaşındaki H.T.’nin 139 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada M.Ö. (45) ile tartışarak kavga ettiği, tarafların birbirlerine vurduğu ve çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edildi. Her iki şahıs da tutuklandı.

İskele

27 Eylül saat 03.15’te bir site içerisindeki yolda, 21 yaşındaki B.T. (225 mlgr), 24 yaşındaki H.H. (211 mlgr) ve 20 yaşındaki H.H. (164 mlgr) alkol tesiri altında bulundukları sırada yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdiler. Kendilerini uyarmaya gelen N.İ. (25), İ.Ç. (32) ve O.D. (23)’yi elleriyle iterek darp ettikleri belirlendi. Üç zanlı tutuklandı.

Polis, her üç olayla ilgili soruşturmaların sürdüğünü açıkladı.

Gazimağusa

27 Eylül saat 00.10’da, Gökçe Sokak üzerinde 58 yaşındaki Ş.Ü.’nün 252 miligram alkollü içki tesiri altında yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdiği ve suçüstü yakalandığı bildirildi.