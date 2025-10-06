Erhürman, “Dilerim kimse, beş yıl bir görev yaptıktan sonra anlatacak hiçbir şey bulamayacak noktaya düşmez. Bu bir insanın, bir siyasetçinin başına gelebilecek en kötü şeydir."

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Esentepe halkıyla bir araya geldi, Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı. Etkinlikte konuşan Erhürman, “Dilerim kimse, beş yıl bir görev yaptıktan sonra anlatacak hiçbir şey bulamayacak noktaya düşmez. Bu bir insanın, bir siyasetçinin başına gelebilecek en kötü şeydir. Bu bir insanın, bir siyasetçinin başına gelebilecek en kötü şeydir” dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’a etkinlite, Genel Sekreter Erkut Şahali, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Erhürman: Bu güzel ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanının toplumun bütünlüğünü koruması ve temsil etmesi gerektiği belirtti. Ülkenin dört bir yanını karış karış dolaştıklarını ifade eden Erhürman, “Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar karış karış dolaşıyoruz. YDP’ye, DP’ye, UBP’ye ya da başka partilere oy vermiş olsun — hiç fark etmez; biz bir bütün olacağız” dedi. Ülkenin, halkın tamamını temsil edeceklerini vurgulayan Erhürman, “Tarafsız olacağız” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı, 19 Ekim’den sonra tüm toplumla kucaklaşacak. Her gün çoğalarak yürüyoruz. Seçimin sonucuna dair birtakım tahminler geliyor. Karşı taraf bütün tuşlara birden basmaya başladıysa, bize saldırmaya başladıysa, gerçek anket odur. Bunu, geride kaldıklarını fark edenler yapar. İstedikleri kadar saldırsınlar, bölmeye ve parçalamaya çalışsınlar; onlar bölmeye çalışacak, biz inadına birleştireceğiz. Hep birlikte yürüyeceğiz, hep birlikte kazanacağız; bu güzel ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz” dedi ve seçime sayılı günler kaldığını, sabırlı olacaklarını vurguladı.

“Bu söz dünyada duyulacak”

“Dilerim kimse, beş yıl bir görev yaptıktan sonra anlatacak hiçbir şey bulamayacak noktaya düşmez. Bu bir insanın, bir siyasetçinin başına gelebilecek en kötü şeydir” diyen Erhürman, beş bomboş yılın geride kaldığına işaret etti. Bir tane bile yeni kapı açılmadığını; ilk kez bir cumhurbaşkanı döneminde var olan kapılar eziyete döndüğünü, görüşme dahi yapılmadığını hatırlatan Erhürman, “karma evliliklerden doğan” çocukların AB vatandaşlığı konusunda hiçbir şey yapılmadığını da kaydetti. “19 Ekim’den sonra kimse çocuklar arasında ayrımcılık yapamayacak. 19 Ekim’den sonra Hristodulidis, kendi kafasına göre insanların haklarını ihlal edemeyeceğini masada öğrenecek. Beş sene geçirdik; bunların hiçbiri hiçbir masada gündem olmadı” diyen Erhürman, önümüzdeki beş senede ciddiyeti olan bir cumhurbaşkanlığının olacağını vurguladı. “Cumhurbaşkanlığı ciddiyetle konuları ele alacak, sorunlarla ciddiyetle ilgilenecek” diye konuşan Erhürman, ne toprağından ne de bu memleketin çocuklarından vazgeçeceğinin altını çizdi. Tufan Erhürman, “Sözüm sözdür; bu söz bizim sözümüzdür. Bu söz dünyada duyulacak. Bizim varlığımızı herkes teslim etmek zorunda kalacak. Bu, bizim çocuklarımıza karşı yükümlülüğümüzdür” diye ekledi.

Çeler: Bizim sözümüz, bizim seçimimiz Tufan Erhürman’dır

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, etkinlikte yaptığı konuşmada son beş yılda Kıbrıs Türk halkının haklarının yenildiğine dikkat çekti. “Bizi 50 yıldır ayrıştırmaya çalışıyorlar. Bu topraklarda yaşayan herkesle yürüyoruz ve kazanacağız” diyen Çeler, bu ülkede herkesin huzur içinde yaşayabilmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Zeki Çeler, “TDP bu süreç içerisinde toplumun sesine kulak verdi. Beş yıl daha kaybettirmelerine izin vermedik. Mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bizim sözümüz, bizim seçimimiz Tufan Erhürman’dır” dedi.

Kırok: Yeni dönem 19 Ekim’de başlayacak

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok da etkinlikte yaptığı konuşmada, önümüzdeki seçimleri kader seçimi olarak niteledi. Seçime sayılı günler kaldığının altını çizen Kırok, mücadeleye ve çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. “Yeni dönem, dünya üzerinde varlığımızı ispatlayacağımız bir dönem olacak. Son beş yılda dünyadan tamamen koptuk. Herhangi bir arenada söz sahibi olamadık. Üzerimizdeki ölü toprağını atacağız” diyen Kırok, 19 Ekim seçimlerinin çok kritik olduğuna işaret etti.

Talat: Çoğala çoğala yürüyoruz, kazanacağız

Etkinlikte konuşan CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, bölge halkının yoğun ilgisine teşekkür etti. Ongun Talat, “Hepiniz halk buluşmasına hoş geldiniz. Birlikte yürüyoruz, çoğala çoğala yürüyoruz ve kazanacağız” dedi. “Güzel bir yolculuktayız. Her geçen gün çoğalarak değişimin ateşini yakıyoruz” diyen Talat, daha güçlü bir şekilde yollarına devam ettiklerini ve 19 Ekim’de değişimin gerçekleşeceğini belirtti.