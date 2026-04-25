District 135 Kuzey Kıbrıs Lions, okullara piyano ve perde bağışı yaptı

District 135 Kuzey Kıbrıs Lions Yönetim Çevresi Federasyonu, eğitime destek çalışmaları kapsamında, Mehmetçik Ortaokulu’nun müzik odasına piyano ve stor perde bağışında bulundu.
Federasyon’dan yapılan açıklamaya göre, dün yapılan ziyarette, okul yönetimine piyano ve stor perdeler takdim edildi. Ziyarete, Kurucu ve mevcut Genel Yönetmen – Federasyon Başkanı Fikret Şendil’in yanı sıra Federasyon Saymanı Ayşegül Sevdalı ile kulüp başkanları da katıldı.

Okul Müdürü Yusuf Çetil ve Müzik Öğretmeni Melis Alihan Efe tarafından karşılanan Lions heyeti, öğrencilerle de bir araya geldi. Ziyaret sırasında öğrencilere Lions’un toplum hizmeti anlayışı ve yürüttüğü çalışmalar hakkında kısa bilgiler verildi.

Okul Müdürü Yusuf Çetil’in de, yapılan katkılardan dolayı Federasyona teşekkür ederek, bu anlamlı desteğin öğrenciler için değerli olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Öte yandan, District 135 Kuzey Kıbrıs Lions Yönetim Çevresi Federasyonu’na bağlı Nicosia The Great Inn Lions Kulübü, Karpaz Desdemona Lions Kulübü ve Young Professionals Cyprus Virtual Lions Kulübü de Gazi-Canbulat İlkokulu’na piyano bağışında bulundu.

Bugün itibarıyla bünyesinde 25 Lions Kulübü bulunan District 135 Kuzey Kıbrıs Lions Yönetim Çevresi Federasyonu’nun, Uluslararası Lions tarafından tanındığı ve tescil edildiği  de belirtildi.

