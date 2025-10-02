Dört sendika, Ticaret Dairesi’nde yaşanan sıkıntılar nedeniyle basın açıklaması yaptı

Dört sendika, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde Ticaret Dairesi’nde yaklaşık iki yıldır devam eden sıkıntılar gerekçesiyle basın açıklaması yaptı.

Açıklama sırasında, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) yetkilileri ile Ticaret Dairesi çalışanları hazır bulundu.

Açıklamada, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Müsteşar Tuğşad Tülbentçi ve Ticaret Dairesi Müdürü Sevil Yönlüer arasındaki anlaşmazlıktan dolayı çalışanların sıkıntı yaşadıkları ileri sürülerek, sorunlara çözüm bulunmaması durumunda Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında greve gidileceği uyarısında bulunuldu.

-Bengihan

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan yaptığı konuşmada, Ticaret Dairesi’ndeki sorunların yaklaşık iki yıldır devam ettiğini ve yetkililer tarafından çözüm bulunmaması nedeniyle Daire’de çalışma barışının kalmadığını savundu.

Bengihan, idari yönden yaşanan sıkıntılar nedeniyle çalışanların çalışma motivasyonlarının kalmadığını ve tükenmişlik sendromu yaşadıklarını iddia ederek, Hükümetin sorunlara çözüm bulmamasını da eleştirdi.

Konuyla ilgili olarak defalarca Daire Müdürü Yönlüer ile görüşüldüğünü hatta Başbakan Ünal Üstel ile de konuştuklarını kaydeden Bengihan, ancak yaşanan sorunlara hiç kimsenin çözüm üretmediğini belirtti.

Güven Bengihan, seçim yasaklarından dolayı bir karar alınamayacağını bildiklerini ancak idari kadro arasındaki iletişimsizlikten dolayı çalışanların yaşadığı mobbingin, çalışanları iş yapamaz duruma getirdiğini savundu.

Konuşmasında Başbakan Ünal Üstel’e çağrıda bulunan Bengihan, Daire’de yaşanan sıkıntılar için çözüm bulunmasını istedi.

Bengihan, 19 Ekim’den sonra Daire’de çözüm bulunmaması durumunda, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nde olduğu gibi grev başlatacakları duyurusunu yaptı.

Ticaret Dairesi’nin önemli bir daire olduğunu ve çok güzel işler yaptığını da belirten Bengihan, elektronik etiket çalışmasının başlatıldığını ancak uygulamaya geçirilemediğini, bunun nedeninin ise Bakan, Müsteşar ve Daire Müdürü arasındaki kopukluk olduğunu savundu.

Daire’de yaşanan sıkıntılardan sadece çalışanların etkilenmediğini de vurgulayan Bengihan, halkın da alması gereken hizmeti tam olarak alamadığı iddiasında bulundu.

-Baysaloğlu

KAMU-SEN Örgütlenme Sekreteri Kemal Baysaloğlu da konuşmasında, KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın konuşmasına katıldığını belirterek, “Başkan'ın söylediklerinin altına imzamızı atarız.” dedi.

Yönetim mekanizmasındaki anlaşmazlığın çalışanları sıkıntıya soktuğunu savunan Baysaloğlu, 19 Ekim’den sonra çözüm bulunmaması durumunda her türlü haklarını kullanacakları çağrısında bulundu.

-Erşangil

HAK-SEN Başkanı Salih Erşangil ise konuşmasında, Daire’de iş barışının bozulmaması ve çalışanların huzur içinde çalışabilmesi için çözüm bulunması gerektiğini belirterek, her yöneticinin farklı talepleri olduğu iddiasını yineledi.

Elektronik etiket konusunda da konuşan Erşangil, bu çalışmanın uygulamaya girmesi durumunda sadece marketlerdeki etiketlerin değil, çocuklar için alınan oyuncakların da denetimlerini içerdiği bilgisini paylaştı.

Erşangil, Daire’de yaşanan kişisel çekişmeler gerekçesiyle bu denetimlerin yapılamadığı iddiasında da bulunarak, Hükümet’in bir an önce çözüm bulması için çağrı yaptı.