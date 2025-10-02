  • BIST 11130.47
  • Altın 5196.534
  • Dolar 41.6034
  • Euro 49.0134
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİsrail Gazze'ye gitmeye çalışan Sumud Filosu'na müdahale etti, onlarca aktivist gözaltında

Dört sendika, Ticaret Dairesi’nde yaşanan sıkıntılar nedeniyle basın açıklaması yaptı

» »
Dört sendika, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde Ticaret Dairesi’nde yaklaşık iki yıldır devam eden sıkıntılar gerekçesiyle basın açıklaması yaptı.
Dört sendika, Ticaret Dairesi’nde yaşanan sıkıntılar nedeniyle basın açıklaması yaptı

Açıklama sırasında, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) yetkilileri ile Ticaret Dairesi çalışanları hazır bulundu.

Açıklamada, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Müsteşar Tuğşad Tülbentçi ve Ticaret Dairesi Müdürü Sevil Yönlüer arasındaki anlaşmazlıktan dolayı çalışanların sıkıntı yaşadıkları ileri sürülerek, sorunlara çözüm bulunmaması durumunda Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında greve gidileceği uyarısında bulunuldu.

-Bengihan

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan yaptığı konuşmada, Ticaret Dairesi’ndeki sorunların yaklaşık iki yıldır devam ettiğini ve yetkililer tarafından çözüm bulunmaması nedeniyle Daire’de çalışma barışının kalmadığını savundu.

Bengihan, idari yönden yaşanan sıkıntılar nedeniyle çalışanların çalışma motivasyonlarının kalmadığını ve tükenmişlik sendromu yaşadıklarını iddia ederek, Hükümetin sorunlara çözüm bulmamasını da eleştirdi.

Konuyla ilgili olarak defalarca Daire Müdürü Yönlüer ile görüşüldüğünü hatta Başbakan Ünal Üstel ile de konuştuklarını kaydeden Bengihan, ancak yaşanan sorunlara hiç kimsenin çözüm üretmediğini belirtti.

Güven Bengihan, seçim yasaklarından dolayı bir karar alınamayacağını bildiklerini ancak idari kadro arasındaki iletişimsizlikten dolayı çalışanların yaşadığı mobbingin, çalışanları iş yapamaz duruma getirdiğini savundu.

Konuşmasında Başbakan Ünal Üstel’e çağrıda bulunan Bengihan, Daire’de yaşanan sıkıntılar için çözüm bulunmasını istedi.

Bengihan, 19 Ekim’den sonra Daire’de çözüm bulunmaması durumunda, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nde olduğu gibi grev başlatacakları duyurusunu yaptı.

Ticaret Dairesi’nin önemli bir daire olduğunu ve çok güzel işler yaptığını da belirten Bengihan, elektronik etiket çalışmasının başlatıldığını ancak uygulamaya geçirilemediğini, bunun nedeninin ise Bakan, Müsteşar ve Daire Müdürü arasındaki kopukluk olduğunu savundu.

Daire’de yaşanan sıkıntılardan sadece çalışanların etkilenmediğini de vurgulayan Bengihan, halkın da alması gereken hizmeti tam olarak alamadığı iddiasında bulundu.

-Baysaloğlu

KAMU-SEN Örgütlenme Sekreteri Kemal Baysaloğlu da konuşmasında, KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın konuşmasına katıldığını belirterek, “Başkan'ın söylediklerinin altına imzamızı atarız.” dedi.

Yönetim mekanizmasındaki anlaşmazlığın çalışanları sıkıntıya soktuğunu savunan Baysaloğlu, 19 Ekim’den sonra çözüm bulunmaması durumunda her türlü haklarını kullanacakları çağrısında bulundu.

-Erşangil

HAK-SEN Başkanı Salih Erşangil ise konuşmasında, Daire’de iş barışının bozulmaması ve çalışanların huzur içinde çalışabilmesi için çözüm bulunması gerektiğini belirterek, her yöneticinin farklı talepleri olduğu iddiasını yineledi.

Elektronik etiket konusunda da konuşan Erşangil, bu çalışmanın uygulamaya girmesi durumunda sadece marketlerdeki etiketlerin değil, çocuklar için alınan oyuncakların da denetimlerini içerdiği bilgisini paylaştı.

Erşangil, Daire’de yaşanan kişisel çekişmeler gerekçesiyle bu denetimlerin yapılamadığı iddiasında da bulunarak, Hükümet’in bir an önce çözüm bulması için çağrı yaptı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Denktaş: KKTC Kuruluş Bildirgesi seçim uğruna oy çokluğuyla çöpe atılmak isteniyor!02 Ekim 2025 Perşembe 12:12
  • 24. Uluslararası Zeytinlik Zeytin Festivali başladı02 Ekim 2025 Perşembe 11:57
  • Gazetecilere yönelik tehditlerin ardı arkası kesilmiyor: Faillerin cezalandırıldığını görmek istiyoruz02 Ekim 2025 Perşembe 11:16
  • Kaygan: TAM Parti’nin esas kadrosu mağdur insanlardır, halkımızdır02 Ekim 2025 Perşembe 11:11
  • Yoksulluğa karşı kadın dayanışması devam ediyor02 Ekim 2025 Perşembe 10:55
  • İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na müdahalesi Lefkoşa’da protesto edildi02 Ekim 2025 Perşembe 10:54
  • Yeltekin: Kooperatif Şirketler Mukayyidinin duyarsızlığı nedeniyle Olko Birlik kapatıldı02 Ekim 2025 Perşembe 10:25
  • Başbakan Üstel, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırısını kınadı02 Ekim 2025 Perşembe 10:19
  • Manavoğlu: 19 Ekim akşamı bu anlayıştan kurtulacağız02 Ekim 2025 Perşembe 10:18
  • İşte bugün seçim olsa partilerin alacağı oy oranları...02 Ekim 2025 Perşembe 10:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti