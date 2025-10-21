Erdoğan, Erhürman’ı arayarak tebrik etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı telefonla arayarak tebrik etti.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Erhürman’ı arayarak tebriklerini iletti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı telefonla arayarak tebrik etti.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Erhürman’ı arayarak tebriklerini iletti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.