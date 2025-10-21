Erdoğan, Erhürman’ı arayarak tebrik etti

  • BIST 10484.39
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı telefonla arayarak tebrik etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı telefonla arayarak tebrik etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Erhürman’ı arayarak tebriklerini iletti.

