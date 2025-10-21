Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'ye destek

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “82’nin KKTC olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir” sözlerine destek belirtti, "Kıbrıs'ın şu anki mevcut yönetimine, Türkiye’den ayrı adım atmaması noktasında bir subliminal bir mesaj" olarak değerlendirdi.

“Federe devlet söylemleri, seçim öncesi içindi”

Devlet Bahçeli'nin KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucuna ilişkin açıklamalarını değerlendiren Saral, şunları söyledi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir değişim oldu. Federe devlet arzusu içerisinde olan ve seçmenin de bu beyandaki görüşlerine itibar eden ve bunları seçim öncesi konuşan bir cumhurbaşkanı seçildi. Bunlar seçim arifesinde vatandaşa söylenen siyasi söylemler. Seçilen Cumhurbaşkanı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bir teşekkür metni yayınladı. Türkiye'siz Kıbrıs'ın ayakta duramayacağını biliyorlar. Dış siyasette 'Türkiye bizim hamimiz. Türkiye bizim büyüğümüz. Türkiye ile birlikte adım atacağız' dediler. Doğrusu bu, aklı selim bu, sağduyu bu.

"Kıbrıs'ın şu anki mevcut yönetimine, Türkiye’den ayrı adım atmaması noktasında bir subliminal bir mesaj"

“Sayın Bahçeli aslında titreyip kendine gelmesi için, 'aman ha, yanlış bir adım atarsın' noktasında söylediği bir sözdür. Çok doğru olmuştur. Çok isabetli olmuştur. 'Aklını başına topla, Kıbrıs öyle birtakım ayak oyunlarıyla senin bir takım sözlerinle federe devlet olabilecek, birilerinin emellerine alet olabilecek bir ülke değildir' anlamındadır. Kıbrıs'ın kaderi Türkiye'nin kaderidir. Kıbrıs'ı küçücük bir ada olarak görmeyin. Kıbrıs çok farklı çok derin ve teferruat noktasında konuşulabilecek bir konu. Hakikaten bizim can damarımız, kalbimiz mesafesinde bir devlettir. Bizim ayrılmaz kopmaz bir parçamızdır. Ben Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Güzel söylemiştir. Konuşması doğru ve yerinde bir konuşmaydı. Ama bu Kıbrıs'ın şu anki mevcut yönetiminin kendine gelmesi kendini bulması, kendi olması noktasında Türkiye'den asla ve kata ayrı adım atmaması noktasında bir subliminal mesaj mı dersiniz? Böyle bir şey olmuştur. Cumhurbaşkanımız da zaten Cumhurbaşkanlığı makamına uygun olarak tebrik etmiştir.”

"Türkiye, KKTC’nin hamisidir, büyüğüdür”

Kıbrıs'ta değişen bir şey olmayacak. Türkiye'nin aklı çok büyük bir devlet aklına sahip. Türkiye'nin devlet aklı gerekli neşteri vurur, gerekeni yapar. Hiçbir şey olmaz. Açık ve net olarak söylüyorum federe devlet olma kararını alıp da öyle bir şey yapamaz. Türkiye, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hamisidir, büyüğüdür. Onun sözünden dışarı çıkmayacaktır. Tabii kendi iç işlerinde kendi kararlarını alıp yönetim mekanizmasında Kıbrıs'ı kalkındırma vesaire bir takım projelerde Kıbrıs'ın en büyük başta su olmak üzere birçok projelerini sübvanse ederek, destekleyerek bütçemizde pay olarak zaten biz yapıyoruz. Onun için böyle bir şey olması mümkün değil."

Bahçeli ne demişti?

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve T.C.'ye katılma kararı almalıdır. 81 Düzce'den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır. 81 Düzce'den sonra 82'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir."