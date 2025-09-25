Erhürman: “Bu güzel ülkeyi hep birlikte, çok güzel yöneteceğiz”

  • BIST 11377.55
» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Taşkınköy Spor Kulübü’nü ziyaret etti.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Taşkınköy Spor Kulübü’nü ziyaret etti.

Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu, Taşkınköy Spor Kulübü Başkanı Mustafa Ağa ve Asbaşkan Ahmet Ersöz de ziyarette hazır bulundu. Ziyarette konuşan Cuhmurbaşkanı adayı Erhürman, ““Çocuklarımızın bu ülkeden göç etmek istemeyeceği bir ortam yaratmaya mecburuz” ifadelerini kullandı.

Ziyarette konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, daha önce görev yapmış dört cumhurbaşkanı döneminde de Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü için müzakereler yapıldığını, ilk kez bir beş yılda bir tek defa bile Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü için müzakere yapılmadığını vurguladı. Diğer dört cumhurbaşkanı döneminde müzakere yapılmayan dönemlerin de olduğunu ancak o dönemlerde de Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) görüşüldüğünü belirtti. “GYÖ deyince geçiş noktaları gelir akla. Rahmetli Denktaş’tan Sayın Akıncı’ya kadar her dönemde en az bir kapı açıldı, istisnası yoktur” diyen Erhürman, ilk kez bu dönemde tek kapı açılmadığını, var olan kapıların eziyete dönüştüğünün altını çizdi. Tufan Erhürman, “Çocuklarımızın bu ülkeden göç etmek istemeyeceği bir ortam yaratmaya mecburuz. Göç edenlerin de geri döneceği bir ülke yaratalım. Bu seçimde mührü çocuklarımıza, torunlarımıza vuracağız” dedi. Özgüveninin, Erhürman’ın bilgisinden kaynaklanmadığını; halkın bilgisinden, yetişmiş insanlarından kaynaklandığını belirten Erhürman, “Hiç kimse dışarıda kalmayacak. Hep birlikte, liyakat esasına göre çalışacağız” dedi.

“Dünya, Kıbrıs Türk halkının sesini duyacak”

Tufan Erhürman, “Bizim ortak bir noktamız var: Sevgi. Bunun da iki ayağı var: Bu yurda duyduğumuz sevgi ve çocuklarımıza duyduğumuz sevgi. İşte bizi aynı yolda buluşturan bu sevgidir. Bu yurda zarar verdiler, çocuklarımıza zarar verdiler. Biz de dikildik karşılarına. Bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz. Bu yol, sevgi yoludur dedik” dedi. Tufan “Cumhurbaşkanlığı özgürlükleri kısıtlayan değil; özgürlüklerin, insan haklarının bekçisi olan bir makam olacak” diyen Erhürman, dünyanın Kıbrıs Türk halkının sesini duyacağına dikkat çekti. Karma evliliklerden doğan çocukların AB vatandaşlığı sorununa da vurgu yapan Erhürman, “Buradan sözüm var: Hiçbir çocuğumuza ayrımcılık yapılmayacak. Hiçbir çocuğumuzun eşitlik hakkı, insan hakkı ihlal edilmeyecek. Bizim çocuklarımız arasında kimsenin ayrımcılık yapmaya hakkı yoktur” diye konuştu. Tufan Erhürman, “Halkımızla birlikte kazanacağız. Bu güzel ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz. Cumhurbaşkanlığı bir kişinin ve etrafındaki beş-on kişinin sarayı, köşkü değil; Kıbrıs Türk halkının evi olacak. Onlar bölmeye çalışacaklar. Biz birleştireceğiz, bütünleştireceğiz. Birlikte yürüyeceğiz, birlikte kazanacağız. Bu güzel ülkeyi hep birlikte, çok güzel yöneteceğiz. Sözümüz var: Kazanacağız!” diye ekledi.

