Erhürman çifti, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın sezon açılış konserini izledi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının 2025–2026 sezonunun açılış konserini izledi.
Orkestra şefi Antonio Pirolli yönetiminde ve keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev’in solist olarak katılımıyla gerçekleşen konser programında, Ludwig van Beethoven’ın Keman Konçertosu Re Majör, Op. 61 ve Senfoni No.6 Fa Majör, Op. 68 “Pastoral” eserleri de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Mustafa Kofalı, konserde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’a yeni görevinde başarılar diledi, güçlü destekleriyle orkestrasının daha iyi noktaya geleceğine dair inanç belirtti.

