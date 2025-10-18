Erhürman: Cumhurbaşkanlığı tarafsız olacak, toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir liderlik sergileyecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Lefke’de Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı, “Cumhurbaşkanı’nın atacağı her imza, vereceği her onay kıymetlidir. Hukuka uygunluk ve liyakat dikkate alınmak zorundadır, yeni dönemde mutlaka alınacaktır" ifadelerini kullandı. Erhürman’a Lefke İlçe Başkanı Tuncay Sarıyer, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve birçok milletvekili eşlik etti.

“Liyakat Cumhurbaşkanlığı’nın önde gelen gündemleri arasında yer alacak”

Cumhurbaşkanının, Bakanlar Kurulu listesini onaylayan makam ve tüm üçlü kararnamelerde üçüncü imzanın sahibi olduğuna işaret eden Erhürman, “Cumhurbaşkanı’nın atacağı imza, vereceği onay elbette kıymetlidir. Hukuka uygunluk ve liyakat dikkate alınmak zorundadır. Yeni dönemin en ayırt edici özelliklerinden biri de bu olacaktır” dedi. Lefke’de konuşan Erhürman, “Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı, Anayasa’nın bu makama yüklediği görevleri sorumluluk ve ciddiyetle yerine getirecek; özelde Anayasa’ya, genelde hukuka uygunluk, kamuda işlerin düzenli biçimde yürütülmesi ve liyakat Cumhurbaşkanlığı’nın önde gelen gündemleri arasında yer alacaktır” dedi.

“Cumhurbaşkanı’nın yol gösterici rolü yeni dönemde hassasiyetle yerine getirilecek”

Cumhurbaşkanının aynı zamanda Anayasa’ya göre Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun da başkanı olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Başbakan, İçişleri ve Dışişleri Bakanları ile Silahlı Kuvvetler Komutanı, bu Kurul’un üyesidir. Bugün ülkemizde nüfusun artışı ve çeşitlenmesi ile paralel güvenlik sorununun arttığı noktada, Cumhurbaşkanı’nın bu sorunlara çözüm üretme kapasitesi vardır. Cumhurbaşkanı’nın yol gösterici rolü son derece önemlidir ve yeni dönemde bu işlev hassasiyetle yerine getirilecektir” dedi. Cumhurbaşkanı’nın Bakanlar Kurulu’na başkanlık etme yetkisinin de olduğunu anımsatan Erhürman, “Bu da Cumhurbaşkanı’nın yürütme içindeki yerinin önemini teyit etmektedir” diye konuştu.

“Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmek dostlar alışverişte görsün diye yapılacak bir iş değildir”

Ülkede nüfus, nüfus politikasızlığı, ekonomi, turizm, yükseköğretim, eğitim, sağlık, çalışma yaşamı, suç, suçluluk, bağımlılık gibi pek çok konuda sorunların dağ gibi büyüdüğünü vurgulayan Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı’nın hangi konularda Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmek zorunda kalacağının da belli olduğunu belirtti. “Ancak unutulmamalıdır ki Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmek dostlar alışverişte görsün diye yapılacak bir iş değildir” diyen Erhürman, beş bomboş yılın geride kaldığına dikkat çekti. Erhürman, “Cumhurbaşkanı, dersine çalışır, danışmanlarıyla birlikte hazırlanır, ön hazırlıklarını tamamlar ve dosyasına hakim bir biçimde Bakanlar Kurulu’na başkanlık ederse, elbette oradan ortak bir sonuç çıkarmak mümkündür” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı görevlerini tüm kurumlarla kuracağı yapıcı diyalog içinde yürütecek”

Cumhurbaşkanı’nın yürütmenin pek çok alanında danışmanlarının bulunduğunu ifade eden Erhürman, “Danışman istihdamı, o alanlarda faaliyet gösterilmeyecek, projeler hazırlanmayacak, ilgili bakanlarla ve başbakanla eşgüdüm sağlanmayacaksa kamu maliyesi açısından gereksiz bir ek yükten başka bir şey değildir. Danışman atamaları aslında, Cumhurbaşkanı’nın iç meselelerde çözüm üretme ve yeni projeleri hayata geçirme iradesinin somut bir ifadesidir” diye konuştu. Ayrıca ülkedeki yolsuzluk, usulsüzlük, insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti gibi iddialar konusunda Başsavcılık, Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı gibi makamlarla siyaset üstü ve doğrudan ilişkisi bulunan Cumhurbaşkanlığı’nın bu alanlarda da etkin işlev görmesinin doğal olduğunu söyleyen Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı, bu görevleri elbette hükümet, yerel yönetimler ve tüm kurumlarla kuracağı yapıcı diyalog içinde yürütecektir” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı, Anayasa’nın emrettiği gibi tarafsız olacak ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir liderlik sergileyecek”

Cumhurbaşkanlığının, bu halkın dünyaya açılan en önemli penceresi olduğuna işaret eden Tufan Erhürman, “Dış dünyayla kurulacak doğru ilişkiler; ekonomi, spor, kültür, sanat, eğitim, turizm ve yükseköğretim gibi birçok alanda Kıbrıs Türk halkının ve gençlerinin önünü açacaktır” dedi. “Cumhurbaşkanı’ndan; Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Türkiye, Kıbrıs Rum Liderliği ve diğer uluslararası aktörlerle diyalog kurarak çözüm üretmesi bekleniyorsa, aynı anlayışı ülke içindeki yönetsel mekanizmalarla da kurması mümkündür, gereklidir” diyen Erhürman, Cumhurbaşkanlığında ciddiyet vaat etti. Tufan Erhürman, “Sözümüz söz: Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı makamı, Anayasa’nın emrettiği gibi tarafsız olacak ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir liderlik sergileyecektir. Kıbrıs Türk halkı ve bu ülke yeniden kendisiyle gurur duyacak” dedi.