Erhürman: Her ilçeye bir hastane yapacakmış, 5 senedir bunları üçlü koalisyon mu engelledi?

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Surlariçi Halk Buluşmasında bölge halkıyla bir araya geldi ve Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikte söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman “Bu saatten sonra bu ülkede kardeşlik hüküm sürecek. 20 Ekim’de kardeşliğin hüküm süreceği dönemi başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Tufan Erhürman’a, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Genel Sekreter Erkut Şahali, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın ile birçok milletvekilleri de eşlik etti.

Tufan Erhürman: ARTIK KARAR VERİLDİ

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen buluşmada konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Çocuklarımız bizim yaşadıklarımızı yaşamasın diye burada toplananlar var. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz” dedi. “Bu topraklarda yaşayan herkes —ister Karpaz’da, ister Lefkoşa Surlariçi’nde; ister Türkiye’den, İç Anadolu’dan, Güneydoğu Anadolu’dan, Ege’den, Akdeniz’den gelsin— nerede doğarsa doğsun, artık bir karar verildi. Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a: Bu saatten sonra bu ülkede kardeşlik hüküm sürecek. 20 Ekim’de kardeşliğin hüküm süreceği dönemi başlatıyoruz” diye konuştu ve geçmiş beş yılın boş geçtiğine vurgu yaptı.

Tufan Erhürman, “Beş sene boyunca müzakere bile olmadı. Kapı açılsın, insanlar biraz daha dolaşım özgürlüğüne sahip olsun diye mi uğraştı? Hayır! Dört Cumhurbaşkanımızın dördü döneminde de kapılar açıldı; ilk kez kapı açılmayan bir dönemi geride bırakıyoruz” dedi. “Karma evliliklerden doğan” çocukların AB vatandaşlığı hakkını alabilmek için görüşme masasında uğraşılmadığının altını çizen Erhürman, “Annesi babası TC kökenli çocuklarımızın dolaşım özgürlüğü için uğraştı mı? Hayır, görüşme bile yapmadı” dedi.

"BİZİ ÜLKEMİZE VE ÇOCUKLARIMIZA DUYDUĞUMUZ SEVGİ BİRLEŞTİRİYOR"

“Memleket öyle bir hale geldi ki çeteler buralarda kol geziyor, esnafı tarıyor. Güneyle kuzey arasında uyuşturucu ithalatı ve ihracatı aldı başını gitti. Uyuşturucu kullanımı çok küçük yaşlara indi. İnsan kaçakçılığı, silah kaçakçılığı aldı başını gitti. Peki bu arkadaş ne yaptı?” diye sordu. Erhürman, “Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nu toplayıp “Önlem almalıyız” bile demedi” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Son günlerde asılan pankartları gördünüz mü bilmem. Her ilçeye bir hastane yapacakmış, hemşire getirecekmiş! Peki, bu beş sene içinde kanser hastaları ilaç bulamadığında bu arkadaşın ağzından bir cümle duydunuz mu? Beş senedir bunları yapmak istedin de biz mi mani olduk? Yoksa üçlü koalisyon mu engelledi?” diye sordu ve anlatacak hiçbir şeylerinin olmadığına işaret etti. “Beş sene boyunca “Şu taşı şu taşın üstüne koydum.” diyebileceği bir icraatı yok. Önümüzdeki beş seneyle ilgili de bir planı yok, durmadan bizimle uğraşıyorlar” diyen Erhürman, bu memleketteki tüm çocukların kendi çocukları olduğunun altını çizdi. Tufan Erhürman, “Hiçbirinin gücü, çocuklarımızı birbirine düşürmeye yetmedi, yetmeyecek” dedi. Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “İnsanlarımız artık kararını verdi. Bu halk kararını verdi, kimsenin kuşkusu olmasın. Cumhurbaşkanlığı tarafsız bir makamdır, bütün halkı temsil eder. Bizi ülkemize ve çocuklarımıza duyduğumuz sevgi birleştiriyor. Cumhurbaşkanlığına tarafsız biri gidiyor” diye ekledi.

Mehmet Harmancı: BU BEŞ YILLIK DÖNEM, ÇÜRÜME VE YOZLAŞMA DÖNEMİ OLARAK TARİHE GEÇMİŞTİR

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da etkinlikte yaptığı konuşmada, “Yürekleri birleştiren, kalpleri birleştiren yol arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz” dedi. “Çok az kaldı… Çürüme dönemini durduracağız. Bu beş yıllık dönem, çürüme ve yozlaşma dönemi olarak tarihe geçmiştir” diyen Harmancı, Cumhurbaşkanının sadece yaptıklarıyla değil, sustuklarıyla da tarihe geçtiğini vurguladı. Mehmet Harmancı, “Bu ülkede çocuklarımızın hakları yenirken susan, suça ortak olmuştur” ifadelerini kullandı. “19 Ekim akşamı sadece bir Cumhurbaşkanı seçmiyoruz, bir lider seçiyoruz. Bu lider, toplumu doğduğu yere göre bölmeyen; insanları sadece oydan ibaret görmeyen; ekonomik durumuna göre onlara davranmayan; günü geldiğinde değil, her gün halkının sesini duyan, sözünü söyleyen bir lider olacak” diyen Harmancı, bu toplumun birleşmeye, birleşerek umudu büyütmeye ihtiyacının olduğuna işaret etti. Mehmet Harmancı, “Görüyoruz, bir araya gelen sahte koalisyonlarını, çıkar birlikteliklerini. Bizim ihtiyacımız olan, çocuklarımızın geleceği için bir araya gelmektir” dedi ve değişime çok az kaldığına dikkat çekti. Harmancı, “Bu ülkede anayasa çiğnenirken bir Cumhurbaşkanı susuyorsa, unutmamamız gerek. Eğer bu ülkede çocuklarımız güneye geçemiyorsa ve bir Cumhurbaşkanı susuyorsa, unutmamalıyız. Asla geçmişe takılmadan, bu birlikteliği 19 Ekim akşamı zafere taşıyacağız” diye ekledi.

DEVRİM BARÇIN: YENİ BİR GELECEĞE HEP BİRLİKTE İMZA ATACAĞIZ

Etkinlikte konuşan CTP Lefkoşa İlçesi Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, “Bu akşam, tarihi Surlariçi’nin bu güzel atmosferinde, Cumhurbaşkanı adayımız Tufan Erhürman’ın halk buluşması etkinliğinde sizlerle bir arada olduğumuz için çok mutluyuz dedi. Surlariçi’nin sadece taş ve topraktan ibaret bir yer olmadığına işaret eden Barçın, “Burası, hangi kökenden olursa olsun bu ülkeyi yurt bilmiş, omuz omuza yaşamayı öğrenmiş, emeği ve alın teriyle bu ülkeyi yaşatan sizlerle geleceğe birlikte yürüyen büyük bir ailenin yuvasıdır” diye konuştu. “Sizin sözünüz, bizim sözümüz olacak. Yeni bir geleceğe hep birlikte imza atacağız” diyen Barçın, 19 Ekim’de sadece bir müzakereci seçilmeyeceğini belirtti. Devrim Barçın, “Uluslararası alanda başımızı dik tutacak, içeride liyakati, hukukun üstünlüğünü ve toplumsal bütünlüğü yeniden tesis edecek bir lider seçeceğiz. Tufan Erhürman’ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı makamı, yeniden halkın söz sahibi olduğu, sosyal adaletin güçlendiği bir yer olacaktır” diye ekledi.