Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı bu adada vardır, hiç kimse Kıbrıs Türk halkını görmezden gelemez” dedi.

Erhürman, Meclis’teki yeni yasama yılı açılışında konuştu. Dünya ve bölge açısından çok sıkıntılı bir dönemde bulunulduğunu söyleyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının Filistin halkıyla dayanışmasını vurguladı. Erhürman, dünyanın ve Avrupa’nın yaşananlar karşısında "sınıfta kaldığını" söyledi.

Bölgesel gelişmeler karşısında Kıbrıs adası özelinde de "vahim şeyler" yaşandığını dile getiren Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü karşısında bir denge kurma çabasıyla Gazze’de çocukları katleden İsrail’i Baf Hava Üssü’nü kullanma hakkına sahip kıldığını belirtti.

Bu ülkede iki eşit kurucu ortak olduğunu dünyanın bilmesi gerektiğini kaydeden Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı bu adada çıkan her değer üzerinde eşit ortaklık hakkına sahiptir” dedi. Erhürman, Meclis’in bu iradeye sahip çıkmakla yükümlü olduğunu vurguladı.

1960’ta dahi adada güvenlikle ilgili kararların Kıbrıs Türk halkının vetosuna tabi olduğunu belirten Erhürman, Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın, Kıbrıs Rum liderliğinin bütün ada adına karar alma yetkisi olmadığının altını çizdi.

“Kıbrıs Türk halkı bu adada vardır ve hiç kimse Kıbrıs Türk halkını görmezden gelemez” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşmasını sağlamak için azami dikkat ve çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

“Ülkede demokrasi, özgürlükler, insan hakları, hukukun üstünlüğü açısından sorun varsa, bu Meclis’in sorunudur. Meclis’in bu konularda sorun çıkarmaması gerekir” diyen Erhürman, Meclis’in bir kurum olarak saygınlığını yeniden kazanması gerektiğini söyledi.

-“Meclis kendi iradesine sahip çıkmalı”

Meclis’in her faaliyeti açısından çok daha özenli ve hassas olunması gerektiğini dile getiren Erhürman, yasa gücünde kararnamelerin ekonomik konularda ivedilik varsa çıkarılabileceğini söyledi.

Erhürman, Meclis’in kendi iradesine sahip çıkmasının, halkın iradesine sahip çıkmak olduğunu kaydetti.

Meclis’te denetim faaliyetinde sorulan sorulara yanıt verilmemesinin Meclis’in "saygınlığını zedelediğini" söyleyen Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının da yasama faaliyetleri konusunda görevleri olduğunu belirterek, gerektiğinde bunların kullanılması gerektiğini vurguladı.

-“Ciddi bir nüfus politikasına ihtiyaç var”

İç güvenlik açısından halkın kendini "eskisi kadar güvende hissetmediğini" dile getiren Erhürman, bu konuda da kararlılıkla hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Nüfus meselesinin de ciddi ciddi ele alınmak zorunda olduğunu dile getiren Erhürman, “Ciddi bir nüfus politikasına ihtiyaç var” dedi. Erhürman, liyakat eksikliği konusunun da Meclis’in yasama faaliyetlerinde ele alınması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının çok ciddi bir varoluş mücadelesi verdiğini vurgulayan Erhürman, “Biz bu mücadeleyi bunun için mi verdik?” sorusunun sorulduğunu, bu konunun önemli olduğunu söyledi.

-“Kıbrıs Türk halkı kendi kararını kendisi verir”

“Hiç kimse hiçbir konuda endişeye kapılmasın bugüne kadar bu ülke yürüttüğü tüm dış ilişkilerini Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içerisinde yürüttü. Bugüne kadar hiçbir makam aksi bir şekilde kullanılmadı” diyen Erhürman, insanlarda endişe yaratacak lafların bir manası olmadığını söyledi.

Erhürman, “Bu memleket demokratik bir memlekettir, bu halk demokrasiye inanan ama daha önemlisi demokrasiyi içselleştirmiş bir halktır. Dolayısıyla halka güvenmek siyaset yapmanın bir numaralı meselesidir. Halka güvenin. Kıbrıs Türk halkı feraset sahibi bir halktır, Kıbrıs Türk halkı kendi kararını kendisi verir” diye konuştu.

CTP Genel Başkanı Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nin adanın tamamının garantörü olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının da adada iki eşit ortaktan biri olduğunu yineledi.

12 yıldır Meclis’te olduğunu dile getiren Erhürman, Meclis’te ne tartışılırsa tartışılsın saygının yitirilmediğini söyleyerek, bu ayırt edici özelliğin korunmaya devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.