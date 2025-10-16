  • BIST 10373.33
Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Nergisli’de bölge halkıyla bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı.
Erhürman: Mülkiyette tedirginliğin ortadan kalkması için kararlılıkla çalışacağız

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Nergisli’de bölge halkıyla bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı. Köy halkı Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’a yoğun ilgi gösterdi. Erhürman’a CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ile birçok milletvekili de eşlik etti. Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Çözüm iradesini yeniden dünyanın gündemine taşıyacak, mülkiyette herkesin kendini güvende hissetmesi ve tedirginliğin ortadan kalkması için kararlılıkla çalışacağız” dedi. Tufan Erhürman buluşma sonrası köy gençleriyle voleybol da oynadı.

 

“Cumhurbaşkanlığı özgürlüklerin bekçisi olacak”

Etkinlikte yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı vizyonunu anlatan Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı makamımdan beklediklerimiz var” dedi. Tarihte ilk kez müzakeresiz beş yıl geçirildiğini belirten Erhürman, “Müzakereler hiçbir zaman sonuca, çözüme ulaştırmadı ama müzakerelerin olduğu zamanlarda Kıbrıs Türk halkının varlığı, görünürlüğü çok yoğun bir şekilde gerçekleştirildi” dedi. Tufan Erhürman, “Bu beş sene öyle bir beş sene olarak geçti ki bu beş sene içinde Gazze’de çocukları öldüren İsrail Baf Havalimanı’nı kullanır oldu. Hindistan bile buralara geldi” dedi. Beş bomboş yılın geride kaldığına işaret eden Erhürman, geçmiş dört Cumhurbaşkanı döneminde de kapılar açıldığını, ilk kez yeni kapı açılmayan bir dönemin geride kaldığını belirtti. 19 Ekim’den sonra Cumhurbaşkanlığı makamına ciddiyet vaat eden Erhürman, Cumhurbaşkanlığının özgürlüklerin de bekçisi olacağına dikkat çekti. Kıbrıs Türk halkının Sarayönü’ne hapsedilmek istendiğini belirten Erhürman, Kıbrıs Türk halkını dünyayla buluşturacaklarını kaydetti. Karma evlilikten doğan çocukların AB vatandaşlığıyla ilgili de hiçbir mücadelenin verilmemesini eleştiren Erhürman, annesi de babası da Türkiye kökenli olan, burada doğan çocukların serbest dolaşımıyla ilgili de hiçbir adım atılmadığını hatırlattı.

 

“Kıbrıs Rum Liderliği’nin hukuku siyasetin enstrümanı haline getirmesine göz yumulamayacak”

Kapsamlı çözüm müzakerelerinin başlayıncaya kadar yapılacakları sıralayan Erhürman, "Çözüm iradesini yeniden dünyanın gündemine taşıyacak, mülkiyette herkesin kendini güvende hissetmesi ve tedirginliğin ortadan kalkması için kararlılıkla çalışacağız" dedi. Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi ortadayken, kapsamlı çözümün altı başlığından biri olan mülkiyet meselesi henüz çözülmedi diye tek tek bireylerin ya da yatırımcıların dava edilmesinin kabul edilemeyeceğinin altını çizen Erhürman, “Taşınmaz Mal Komisyonu, çözümsüzlük koşullarında dahi uluslararası hukuka bağlı kalma irademizin ifadesidir. Bu Komisyon, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesine, iki bölgelilik ilkesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına dayanmaktadır” diye konuştu. Tufan Erhürman, “Unutulmasın: Taşınmaz Mal Komisyonu, bizim kararlılığımız, öngörümüz ve diplomatik çabamız sayesinde AİHM tarafından etkili bir iç hukuk yolu olarak tanınmıştır” dedi ve bu şartlarda Kıbrıs Rum Liderliği’nin hukuku siyasetin enstrümanı haline getirmesine göz yumulamayacağını vurguladı. “Buna göz yummayacağız ve bu adaletsizliği tüm dünyaya anlatacağız” diyen Erhürman, “Çözümsüzlük çözümdür” siyasetiyle mülkiyet sorununun da çözülemeyeceğine işaret etti. Tufan Erhürman, “Çözüm iradesini yeniden dünyanın gündemine taşıyacak, mülkiyette herkesin kendini güvende hissetmesi ve tedirginliğin ortadan kalkması için kararlılıkla çalışacağız” dedi.

 

