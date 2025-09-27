Erhürman:Hedefimiz, bütün renklerimizi koruyarak özgürlük içinde yaşamak

Ziyarette konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Hedefimiz, bütün renklerimizi koruyarak özgürlük içinde yaşamaktır” dedi. Geride bırakılan beş yılı değerlendiren Tufan Erhürman, “Beş senede Sayın Tatar’ın hanesine yazacak hiçbir şey bulamıyorum” dedi. “Cumhurbaşkanlığı makamı yokmuş gibi yaşadık” diyen Erhürman’a Genel Sekreter Erkut Şahali, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve bazı milletvekilleri de eşlik etti. Görüşmede KKTC Alevi Kültür Merkezi Başkanı İbrahim Sezikli ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Erhürman: Beş senede Sayın Tatar’ın hanesine yazacak hiçbir şey bulamıyorum

Alevi Kültür Merkezi’nde konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Hedefimiz, bütün renklerimizi koruyarak özgürlük içinde yaşamaktır” ifadelerini kullandı. Ülkenin içinde bulunduğu statü nedeniyle Cumhurbaşkanlığının, en kıymetli makamlardan biri olduğuna dikkat çeken Erhürman, “KKTC, Türkiye Cumhuriyeti dışında herhangi bir devlet tarafından tanınmıyor. Cumhurbaşkanı sıfatıyla olmasa da Kıbrıs Türk toplum lideri sıfatıyla, dünyayla temas kurma olanağına sahip olunabiliyor. İlk defa, beş yıllık bir Cumhurbaşkanlığı dönemi müzakeresiz geçti. Görüşme yapılmadı, Güven Yaratıcı Önlemler dahi konuşulmadı” dedi. “Karma evliliklerden doğan” diye tanımlanan çocukların haklarından bahseden Erhürman, “Bu çocuklarımızın AB vatandaşlığı hakkı beş yıldır aralıksız ihlal ediliyor. Zaman zaman “Nerede evlendin?” diye, “Nerede doğdun?” diye soruluyor. Çocuklarımız arasında ayrımcılık yapılıyor. Ama beş sene boyunca bu konu dile getirilmedi, Sayın Tatar bunu dert etmedi” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanlığı makamı yokmuş gibi yaşadık”

“Ekonomide beş sene sesini çıkarmayanlar, şimdi tarımda atağa kalkacakmış. Peki, beş senedir neredeydiniz?” diye soran Erhürman, beş yılın boşa geçtiğini vurguladı. Tufan Erhürman, “Beş senede Sayın Tatar’ın hanesine yazacak hiçbir şey bulamıyorum” dedi. “Beş seneyi geride bıraktık; ben buna “beş bomboş sene” diyorum. Cumhurbaşkanlığı makamı yokmuş gibi yaşadık” diyen Erhürman, 19 Ekim’den sonra Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin masada olacağına işaret etti. Erhürman, “Öyle bir noktaya geldik ki, Cumhurbaşkanlığı makamında “ciddiyet” vaat etmek zorunda kalıyoruz. Cumhurbaşkanlığının ciddiyeti tartışılır hâle geldi. 24 saat aralıksız çalışan bir Cumhurbaşkanlığına ihtiyacımız var; çünkü her alanda geriledik” diye ekledi.

Sezikli: Alevilik bir yaşam biçimi, bir inançtır

Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanı İbrahim Sezikli de yaptığı konuşmada, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. “İnancımızı gelecek kuşaklara aktarmak için zor şartlarda bu derneği kurduk. Alevilik günümüzde hâlâ tartışılmaktadır. Oysa Alevilik bir yaşam biçimi, bir inançtır. Hedefi, kâmil insanı yaratmaktır” diyen Sezikli, Aleviliğin, demokrasi dışı hiçbir şeyi kabul etmeyeceğinin altını çizdi.