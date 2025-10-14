Erkut Yılmabaşar yazdı... Seçim Notcukları – 2

Seçim Notcukları – 2

Ersin Tatar’ın kampanyasında yer alan sanatçılar seçim boyunca dikkat çekmeyi başardı.

Şimdiye kadar düzenlenen en kalabalık miting Tatar’ın Girne mitingi oldu. Burada sahneye çıkan Demet Akalın, katılım rekoru kırmayı başardı.

Tatar’ın son bir haftada atağa kalktığı, daha samimi ve içten konuşmalarla yeniden sahalara döndüğü görülüyor. Ancak rakipleri bunun seçimi kazanmaya yetmeyeceğini söylüyor.

Fazla sayıda slogan kullanımı nedeniyle kampanyalarda kakofonik bir ortam oluştu. Bu durum, seçime olan ilgisizliği daha da artırdı.

UBP çalışmalarını artırmış durumda, ancak DP ve YDP’den hâlen yeterli bir organizasyon görünmüyor.

UBP tabanının %30’u ile DP ve YDP tabanlarının neredeyse yarısının rakip adaya oy vereceği konuşuluyor.

“Seçim başladığı anda bitmiş” algısı seçmen üzerinde oldukça hâkim oldu. Bu algı adayların ve kampanyaların seçmen nezdinde de yeterli ilgiyi görmesini engelledi.

Seçim iki aday arasında geçiyor; diğer adayların isimleri neredeyse hiç anılmıyor.

Seçim döneminde Erhürman ve Tatar dışındaki adaylara medya da yeteri kadar ilgi göstermedi.