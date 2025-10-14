Erkut Yılmabaşar yazdı... Seçim Notcukları – 2

Seçim Notcukları – 2
- Ersin Tatar’ın kampanyasında yer alan sanatçılar seçim boyunca dikkat çekmeyi başardı.
- Şimdiye kadar düzenlenen en kalabalık miting Tatar’ın Girne mitingi oldu. Burada sahneye çıkan Demet Akalın, katılım rekoru kırmayı başardı.
- Tatar’ın son bir haftada atağa kalktığı, daha samimi ve içten konuşmalarla yeniden sahalara döndüğü görülüyor. Ancak rakipleri bunun seçimi kazanmaya yetmeyeceğini söylüyor.
- Fazla sayıda slogan kullanımı nedeniyle kampanyalarda kakofonik bir ortam oluştu. Bu durum, seçime olan ilgisizliği daha da artırdı.
- UBP çalışmalarını artırmış durumda, ancak DP ve YDP’den hâlen yeterli bir organizasyon görünmüyor.
- UBP tabanının %30’u ile DP ve YDP tabanlarının neredeyse yarısının rakip adaya oy vereceği konuşuluyor.
- “Seçim başladığı anda bitmiş” algısı seçmen üzerinde oldukça hâkim oldu. Bu algı adayların ve kampanyaların seçmen nezdinde de yeterli ilgiyi görmesini engelledi.
- Seçim iki aday arasında geçiyor; diğer adayların isimleri neredeyse hiç anılmıyor.
- Seçim döneminde Erhürman ve Tatar dışındaki adaylara medya da yeteri kadar ilgi göstermedi.
- Vatandaşların önemli bir kısmı seçimde 8 aday olduğunu bilmiyor; birçok seçmen, oy pusulasını gördüğünde bu durumu fark edecek.
Yarın: Seçim sonrası için konuşulanlar...
