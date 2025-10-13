  • BIST 10653.32
  • Altın 5481.522
  • Dolar 41.7985
  • Euro 48.4724
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKABinlerce Gazzeli evlerine dönüyor

Erkut Yılmabaşar yazdı.. Seçim Notları 1

» »
Erkut Yılmabaşar yazdı.. Seçim Notları 1
Erkut Yılmabaşar yazdı.. Seçim Notları 1

Seçim Notcukları – 1

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sadece 6 gün kaldı...

Uzun süredir yazmadım; gözlemledim, biriktirdim.

Seçimle ilgili kısa kısa notları sizlerle paylaşıyorum...

????️ İlk notlar şöyle:

1️⃣ Vatandaşın seçime ilgisi oldukça düşük.

2️⃣ Günlük sohbetlerde bile seçim neredeyse hiç konuşulmuyor.

3️⃣ Katılım oranının %60 civarında kalması bekleniyor.

4️⃣ Meydan mitingleri, uzun yıllardan sonra ilk kez yeniden yapılmaya başlandı.

5️⃣ Halkta güçlü bir dip dalga hissediliyor — en son bu havayı Akıncı’nın seçim kazandığı dönemde görmüştük.

6️⃣ TC vatandaşı seçmenlerde, özellikle genç kuşaklarda belirgin bir yönelim değişimi var.

7️⃣ Z kuşağı, yani ilk kez oy kullanacak gençler, açık farkla değişimden yana.

8️⃣ İktidar partileri, bu seçimin değil; olası bir erken seçimin hesaplarını yapıyor.

9️⃣ Türkiye’den gelen ziyaretçi sayısı, bu seçimi “en yoğun temaslı” seçimlerden biri haline getirmiş durumda.

???? Kadınlar bu seçimde sahneye güçlü şekilde çıkıyor. Asıl etkilerini ise bir sonraki parlamento seçiminde daha net hissedeceğiz.

Fotoğraf:

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhüman'ın soğuk bir pazar akşamında İskele Ecevit Meydanı'nda düzenlediği halk buluşması

iskele_te.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • UBP, 50 yaşını kutluyor11 Ekim 2025 Cumartesi 20:17
  • Mağusa'da silahlı çatışma11 Ekim 2025 Cumartesi 08:49
  • Doğanköy ve Ciklos bölgesinde Salı günü elektrik kesintisi11 Ekim 2025 Cumartesi 08:44
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?10 Ekim 2025 Cuma 17:10
  • KIB-TEK, 13-14 Ekim'de kesinti yapılacak bölgeleri duyurdu10 Ekim 2025 Cuma 17:06
  • Fikri Ataoğlu: DP, yerel seçimlerde tüm belediyelere taliptir10 Ekim 2025 Cuma 16:51
  • Tufan Erhürman: Halkımıza inancımız da, güvenimiz de sonsuz10 Ekim 2025 Cuma 16:47
  • Sayı artıyor: 59 kişiyi ülkeye kaçak sokan 4 zanlı, 7 gün daha tutuklu kalacak10 Ekim 2025 Cuma 13:32
  • Audi'nin yetkili bayisi Debreli’den Takata açıklaması: Hava yastıkları ücretsiz değiştiriliyor10 Ekim 2025 Cuma 13:31
  • Hocanın, YÖK 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı10 Ekim 2025 Cuma 13:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti