Erkut Yılmabaşar yazdı.. Seçim Notları 1

Seçim Notcukları – 1

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sadece 6 gün kaldı...

Uzun süredir yazmadım; gözlemledim, biriktirdim.

Seçimle ilgili kısa kısa notları sizlerle paylaşıyorum...

İlk notlar şöyle:

Vatandaşın seçime ilgisi oldukça düşük.

Günlük sohbetlerde bile seçim neredeyse hiç konuşulmuyor.

Katılım oranının %60 civarında kalması bekleniyor.

Meydan mitingleri, uzun yıllardan sonra ilk kez yeniden yapılmaya başlandı.

Halkta güçlü bir dip dalga hissediliyor — en son bu havayı Akıncı’nın seçim kazandığı dönemde görmüştük.

TC vatandaşı seçmenlerde, özellikle genç kuşaklarda belirgin bir yönelim değişimi var.

Z kuşağı, yani ilk kez oy kullanacak gençler, açık farkla değişimden yana.

İktidar partileri, bu seçimin değil; olası bir erken seçimin hesaplarını yapıyor.

Türkiye’den gelen ziyaretçi sayısı, bu seçimi “en yoğun temaslı” seçimlerden biri haline getirmiş durumda.

Kadınlar bu seçimde sahneye güçlü şekilde çıkıyor. Asıl etkilerini ise bir sonraki parlamento seçiminde daha net hissedeceğiz.

Fotoğraf:

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhüman'ın soğuk bir pazar akşamında İskele Ecevit Meydanı'nda düzenlediği halk buluşması