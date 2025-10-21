Fatma Ünal: Bir yere gitmedim, seçim sonrası “detoks” yapıyorum

  • BIST 10483.43
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünal, hesaplarını geçici olarak askıya aldığını belirterek, seçim sonrası evde detoks yaptığını, dükkânını da kardeşinin nişanı öncesi modernize edilmesi için kapatıp tadilata aldığını kaydetti
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünal, hesaplarını geçici olarak askıya aldığını belirterek, seçim sonrası evde detoks yaptığını, dükkânını da kardeşinin nişanı öncesi modernize edilmesi için kapatıp tadilata aldığını kaydetti.

Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın, Girne’deki mağazasının adı olan “Juju” olarak bilinen Fatma Ünal’a ulaştı.

Habere göre Ünal, Çiğdem Aydın’a yaptığı açıklamada, bir yere gitmediğini ve sosyal medya hesaplarını askıya alarak seçim sonrası evde detoks yaptığını söyledi.

Dükkânını kardeşinin nişanı öncesi modernize edilmesi için kapatıp tadilata aldığını belirten Fatma Ünal,

“Nasıl oldu da bir aydır bunu fark etmediniz? Benim ada aşkım kimseninkine benzemez. Seviyorum sizi. Seviyorum ülkemi.” şeklinde konuştu.

Ünal, sevdikleri ile zaman geçirmekten mutlu olduğunu söyleyerek, “Mutluyuz ve bizi huzursuz

etmeyin. Gündeminizi ve enerjinizi bana harcamayın. Kendinize ve ailenize haksızlık etmeyin ve ailenize zaman ayırın. Bebeğimizi çok özlediğim için onunla zaman geçiriyorum.” ifadelerini kullandı.

Fatma Ünal, Kudret Özersay’ın paylaşımındaki ifadelere ilişkin ise;

“Kudret bey size rant sağladığımın farkındayım. Ama ne yapsın “kudretsiz” işte, iyi ki ben varım.” dedi.

