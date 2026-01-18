Feriha Yiğittürk’ten adalet çağrısı

İsias davasında kamu görevlilerinin, “görevi bilinçli şekilde ihmal” suçlamasıyla dördüncü kez hakim karşısına çıkacağı duruşma öncesinde, İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melek İzcan Nurluöz’ün annesi Feriha Yiğittürk, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yiğittürk, paylaşımında yaklaşan duruşmaya dair duygularını ve adalet beklentisini dile getirdi. Yıllardır süren yargı sürecinin acılarını tazelediğini ifade eden Yiğittürk, adalet arayışından vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Yiğittürk’ün paylaşımı şöyle:

“Gitmek istemedikçe vakit yaklaşıyor…

Kalbimiz geri durmak istiyor ama zaman acımıyor.

Ve biz yine yola çıkıyoruz.

Her gün çocukların öldüğü, annelerin sessizce kahrolduğu bir ülkede; biz yine adalet aramaya, gidiyoruz.

Vicdansızlıkla, bile isteye yaptıklarınızla, insanlıktan uzaklıkla yüz yüze geleceğimiz o mahkeme salonuna bir kez daha gireceğiz.

Adalet dilenmek acımıza acı katıyor.

Yeter artık!

Çocuklarımızı bizden aldınız.

Artık olması gerekeni yapın.

Adaleti sağlayın.!!!

İki yıldır aynı salonlarda, aynı acıyla gerçekleri anlatıyoruz.

Her duruşma, her kelime bizi yeniden yaralıyor.

Adalete inanmak istiyoruz…

Ama yaşadıklarımız, bu inancı her seferinde yerle bir ediyor.

İçimizde dinmeyen bir yangın var.

Duyulmayan çığlıklar, uykusuz geceler, yarım kalan hayatlar…

Kahrolsak da yılmıyoruz.

Çocuklarımızla kavuşana kadar, ve bu acının adı gerçek adalet olana kadar orada olacağız.

Meleklerimiz bizi izliyor.

Onların verdiği güçle ayakta, onların hatırasıyla yoldayız…”