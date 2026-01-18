  • BIST 12433.5
  • Altın 6374.59
  • Dolar 43.2723
  • Euro 50.1923
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKASDG Fırat'ın doğusuna çekilme kararı aldı, Suriye'de Kürtlere geniş haklar verildi

Feriha Yiğittürk’ten adalet çağrısı

» »
İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melek İzcan Nurluöz’ün annesi Feriha Yiğittürk, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Feriha Yiğittürk’ten adalet çağrısı

İsias davasında kamu görevlilerinin, “görevi bilinçli şekilde ihmal” suçlamasıyla dördüncü kez hakim karşısına çıkacağı duruşma öncesinde, İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melek İzcan Nurluöz’ün annesi Feriha Yiğittürk, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yiğittürk, paylaşımında yaklaşan duruşmaya dair duygularını ve adalet beklentisini dile getirdi. Yıllardır süren yargı sürecinin acılarını tazelediğini ifade eden Yiğittürk, adalet arayışından vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Yiğittürk’ün paylaşımı şöyle:

“Gitmek istemedikçe vakit yaklaşıyor…

Kalbimiz geri durmak istiyor ama zaman acımıyor.

Ve biz yine yola çıkıyoruz.

Her gün çocukların öldüğü, annelerin sessizce kahrolduğu bir ülkede; biz yine adalet aramaya, gidiyoruz.

Vicdansızlıkla, bile isteye yaptıklarınızla, insanlıktan uzaklıkla yüz yüze geleceğimiz o mahkeme salonuna bir kez daha gireceğiz.

Adalet dilenmek acımıza acı katıyor.

Yeter artık!

Çocuklarımızı bizden aldınız.

Artık olması gerekeni yapın.

Adaleti sağlayın.!!!

İki yıldır aynı salonlarda, aynı acıyla gerçekleri anlatıyoruz.

Her duruşma, her kelime bizi yeniden yaralıyor.

Adalete inanmak istiyoruz…

Ama yaşadıklarımız, bu inancı her seferinde yerle bir ediyor.

İçimizde dinmeyen bir yangın var.

Duyulmayan çığlıklar, uykusuz geceler, yarım kalan hayatlar…

Kahrolsak da yılmıyoruz.

Çocuklarımızla kavuşana kadar, ve bu acının adı gerçek adalet olana kadar orada olacağız.

Meleklerimiz bizi izliyor.

Onların verdiği güçle ayakta, onların hatırasıyla yoldayız…”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mutluyaka’da İnşaatta İş Kazası17 Ocak 2026 Cumartesi 11:56
  • 367 sürücü rapor edilldi17 Ocak 2026 Cumartesi 11:55
  • Cevdet Yılmaz adadan ayrıldı17 Ocak 2026 Cumartesi 10:15
  • Üstel: KKTC’de geçerli olacak yerel bir kredi kartı sistemi oluşturulacak16 Ocak 2026 Cuma 19:57
  • Yerli domates, kabak ve çarli biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü16 Ocak 2026 Cuma 19:19
  • Sıla Usar İncirli: Üstel’in açıklamaları gerçek dışıdır, hodri meydan!16 Ocak 2026 Cuma 19:17
  • Kimliksizler Derneği’nden video çekimi için çağrı16 Ocak 2026 Cuma 19:08
  • Hafta sonu yer yer sağanak yağmur bekleniyor16 Ocak 2026 Cuma 19:07
  • Fitre miktarı 420 TL olarak belirlendi16 Ocak 2026 Cuma 19:05
  • Sikas dokunulmazlığından feragat etti: Polis ifadesini alacak16 Ocak 2026 Cuma 19:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti