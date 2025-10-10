Fikri Ataoğlu: DP, yerel seçimlerde tüm belediyelere taliptir

Partinin sonraki seçimlere hazır olduğuna da değinen Ataoğlu, bir sonraki yerel seçimler için de iddialı konuştu.

DP Genel Başkanı Ataoğlu, DP Güzelyurt ve Lefke İlçe teşkilatının düzenlediği gecede KKTC'ye ve egemenliğine sahip çıkacaklarını vurguladı.

“DEVLETİMİZE VE EGEMENLİĞİMİZE SAHİP ÇIKMAYA KARALIYIZ!”

Demokrat Parti (DP), Güzelyurt ve Lefke İlçe teşkilatlarının düzenlediği dayanışma gecesi, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikrti Ataoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen geceye, DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar, Güzelyurt ve Lefke teşkilatlarının katılımlarıyla gerçekleştirildi.

19 Ekim’de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik olarak, her ilçede yoğun bir şekilde etkinlikler düzenleyen DP, Güzelyurt ve Lefke İlçe teşkilatlarının düzenlediği gecede de Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’a tam destek mesajları verildi.

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, partililere yönelik yaptığı konuşmasında, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

“Devletimizden ve egemenliğimizden asla vazgeçmeyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde sahip çıkmaya kararlıyız. Kararlılığımız, egemen eşit iki devletli çözüm modelini savunan, Kıbrıs Türkü’nün varlığını her platformda cesurca savunan Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız sayın Ersin Tatar’a vereceğimiz kararlı ve güçlü destekle perçinliyoruz” diyen Ataoğlu, yapılacak seçimin sadece bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olmadığını, KKTC devletinin egemenliği ve varlığının perçinlenmesi seçimi olacağının altını çizdi.