Gazeteciler Birliği, Ahbap Gazetesi Haber Müdürü Devrim Demir’in tehdit edildiğini ifade ederek, "Gazetecilere yönelik tehditlerin ardı arkası kesilmiyor, faillerin cezalandırıldığını görmek istiyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

Gazeteciler Birliği, Gazetecilere yönelik tehdit ve saldırıların ardı arkasının kesilmediğini ifade ederek, Ahbap Gazetesi Haber Müdürü Devrim Demir’in mesleki görevini yerine getirdiği için tehdit mesajları aldığını büyük bir endişeyle öğrendiklerini açıkladı.

Birlik açıklamasında, “Meslektaşımız polise giderek şikâyetçi olmuştur. Tehditte bulunanların kimlikleri bilinmektedir. Bu olayın peşini bırakmayacağız ve faillerin cezalandırıldığını görmek istiyoruz” denildi.

Gazeteciliğin halkın doğru bilgiye ulaşma hakkını savunan ve kamu yararı için çalışan bir meslek olduğu vurgulanan açıklamada, bir gazetecinin mesleki görevini yerine getirdiği için tehdit edilmesinin basın özgürlüğüne açık bir saldırı olduğu ifade edildi.

Birlik, yetkili makamların bu ve benzeri olaylara karşı daha hazırlıklı, koordineli ve kararlı adımlar atması gerektiğini belirterek, gazetecilerin görevlerini özgürce ve korku ortamından uzak şekilde yapabilmelerinin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca, “Basın özgürlüğünü, ifade hakkını ve gazetecilerin can güvenliğini savunmaya; mesleğimizin onurunu korumak için hukuki ve mesleki mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Hiçbir tehdit, hakaret ya da baskı, halkın haber alma hakkını savunan basın mensuplarını susturamayacaktır” ifadelerine yer verildi.