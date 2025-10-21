  • BIST 10484.39
Gazimağusa ve Girne’de elektrik kesintisi
Gazimağusa ve Girne’de elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, bugün Gazimağusa ve Girne bölgelerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak.

Gazimağusa 

Mağusa 1 Trafo Merkezinde gerçekleştirilecek “Trafo Bakım Çalışması” nedeniyle 09.00 ile 15.00 saatleri arasında altı saatlik elektrik kesintisi olacak.

Elektrik verilemeyecek bölgeler şunlardır:

Karakeşliler, Antalyalılar Bölgesi, Meslek Lisesi, Canbulat Ortaokulu, Şehit Zeki Salih İlkokulu, Köşe Kahvesi, İtfaiye Bölgesi, Namık Kemal Lisesi, Menekşeli Bölgesi, Eski Hastahane, Mahkemeler, Vergi Dairesi, Askeri Tersane, Liman Müdürlüğü, Portofino Hotel, Palm Beach’ten Anıt Çemberine kadar olan bölge ve Suriçi bölgesi, Palm Beach ve Laguna bölgesi, Derinya, Derinya Sınır Kapısı, Kapalı Maraş, Ordu Evi, Deniz Evi, Altıok, Ulu Cami, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler Bölgesi, Kombos Meydanı, 2.5 mil (eski Larnaka yolu başlangıcı) yolu Harnıp Fabrikası Bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Şadan Hotel ve Baykal Bölgesinin bir bölümü (Elektrik Kurumu Bölgesi), Harika Mahallesi, Maksim Bölgesi ve Derinya göçmen mahallesi, Beşevler, 2.5 mil yolu Akyar sınır kapısına kadar, Ece Un Fabrikası, Patates Ambarları, Boru Fabrikası, Çanakkale Bölgesi, Unifin Sitesi, Ayluga, Küçük Sanayi Elektrik Kurumu ambarları bölgesi, Yıkık Kilise Bölgesi, Karakeşliler Mahallesi’nin güney kısmı, Harika Mahallesi Güney Kısmı ile Gece Kulübü bölgesi, 2. Bölük ve Beşevler’in güney kısmındaki seralar (4 Mil), Kelmen, Gazioğlu Mandıralar ve sınır bölgeleri.

Girne 

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 10.30 ile 13.30 saatleri arasında bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak.

Kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:

Beşparmak köy yolu (köy içi hariç), Teknecik Bölgesi ve doğusu, Akgünler Benzin İstasyonu bölgesi, Davutköy, Alagadi Bölgesi, Golf Sahası ve civarı, Karaağaç, Esentepe ve Bahçeli bölgeleri.

Kıb-Tek, çalışmaların planlanan sürede tamamlanmasının ardından elektrik enerjisinin yeniden verileceğini bildirdi.

