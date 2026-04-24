Gazimağusa ve Yeni Ercan Havalimanı'nda iki ayrı trafik kazası: 2 yaralı

Gazimağusa ve Yeni Ercan Havalimanı'nda iki ayrı trafik kazası: 2 yaralı

Polis Basın Subaylığı, Gazimağusa ve Yeni Ercan Havalimanı yolunda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri motosiklet, diğeri scooter sürücüsü olmak üzere iki kişinin yaralandığını, bir araç sürücüsünün tutuklandığını açıkladı.
Polis Basın Subaylığı, Gazimağusa ve Yeni Ercan Havalimanı yolunda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri motosiklet, diğeri scooter sürücüsü olmak üzere iki kişinin yaralandığını, bir araç sürücüsünün tutuklandığını açıkladı.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’da Hazar Sokak üzerinde 24 Nisan tarihinde saat 00.15 sıralarında meydana gelen kazada, H.H.K yönetimindeki LG 707 plakalı araç, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kavşağına geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik vermeden bulvara giriş yaptı. Bu sırada bulvar üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden M.B.Ayönetimindeki 01 AUM 373 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışma meydana geldi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.B.A, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak genel vücut travması teşhisiyle müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

YENİ ERCAN HAVALİMANI

İkinci kaza ise saat 08.00 sıralarında Yeni Ercan Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. F.Byönetimindeki RP 311 plakalı araç, Teknofest Çemberi’ne geldiğinde çember içinde seyreden araçlara öncelik vermeden giriş yaptı. Bu sırada çemberde ilerleyen S.Ş'nin kullandığı elektrikli scooter ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan scooter sürücüsü S.Ş, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Faruk Balıcak tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

 

