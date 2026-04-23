Gazimağusa’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

22 Nisan 2026 tarihinde Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Hasan Baraboçolli Sokak üzerinde gerçekleştirilen operasyonda A.E. (31) gözaltına alındı.
Polis açıklamasına göre, zanlının kullanımındaki araçta yapılan aramada satışa hazır paketler halinde yaklaşık 15 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alındı.
Bahse konu şahıs tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.