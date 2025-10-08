  • BIST 10814.11
  • Altın 5403.738
  • Dolar 41.7109
  • Euro 48.4794
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATrump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

Gebele Bildirisi’nde Kıbrıs Türk halkıyla dayanışma mesajı

» »
Gebele Bildirisi’nde Kıbrıs Türk halkıyla dayanışma mesajı
Gebele Bildirisi’nde Kıbrıs Türk halkıyla dayanışma mesajı

Türk Devletleri Teşkilatı’nın Azerbaycan’da düzenlenen 12. Zirvesi sonrasında liderler tarafından kabul edilen bildiride, Türk devletleri arasında her alanda dayanışma, iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmeye yönelik kararlılık teyit edilerek, teşkilatın Filistin, Kıbrıs ve Suriye gibi bölgesel sorunlarla ilgili tutumu ortaya konuldu.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) asil üyeleri Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan liderleri tarafından imzalanan bildiride, TDT üyelerinin barış, güvenlik, istikrar ve refaha olan bağlılıkları teyit edilerek güvenlik ve istikrarı güçlendirmeye yönelik taahhütler yinelendi.

Bildiride, Türk devletleri arasında her alanda dayanışma, iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmeye yönelik sarsılmaz kararlılık ifade edildi.

Kıbrıs sorununun, adadaki mevcut gerçeklere dayanarak, müzakere edilmiş, karşılıklı olarak kabul edilebilir ve uygulanabilir bir çözüme ulaştırılması gerektiği belirtilen bildiride, TDT üyelerinin “Türk Dünyası’nın ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkıyla, eşit özden gelen haklarını güvence altına alma arzularında dayanışma içinde oldukları” kaydedildi.

Bildiride, Gazze’deki insani durumun kötüleşmesinden derin endişe duyulduğu ifade edilerek acil ve kalıcı ateşkes ile engelsiz insani yardım erişimi çağrısı yapıldı.

İsrail-Filistin çatışmasına adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasına vurgu yapılan bildiride 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti ile iki devletli çözümün ilgili BM kararları uyarınca uygulanması gerektiği belirtildi.

“Türk Devletleri Arasında Stratejik Ortaklık, Ebedi Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması”

Suriye konusuna da değinilen bildiride, TDT üyeleri Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ile ülkenin güvenliği, istikrarı ve yeniden inşasına verdikleri desteği yeniden teyit etti.

Bildiride ayrıca, “Türk Devletleri Arasında Stratejik Ortaklık, Ebedi Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması” taslağının değerlendirilmesinin hızlandırılması çağrısında bulunuldu.

Liderler bildiride, İslam’a karşı her türlü nefretle mücadele etmek ve bu olguyu ele almak için uluslararası platformlarda çabaları uyumlaştırma konusundaki taahhütlerini yeniden teyit etti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Azerbaycan’ın ana toprakları ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında engelsiz ulaşımı sağlayacak, bölgenin transit potansiyelini ortaya çıkaracak, barış, istikrar ve refaha katkıda bulunacak iletişim kanallarının açılmasına ilişkin mutabakatın memnuniyetle karşılandığı belirtilen bildiride, “Üye devletlerin, Zengezur Koridoru’nu işlevsel hale getirmek ve geliştirmek için sürdürdükleri çabaları desteklediklerini ifade ettikleri, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunu azami potansiyeliyle kullanma taahhütlerini yeniden teyit ettikleri, aynı zamanda Trans-Hazar Uluslararası Doğu-Batı Orta Koridoru ve Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolunun, bölgeler arası bağlantısallığı güçlendirmek, Avrupa ile Asya arasındaki ticaret yollarını çeşitlendirmek açısından önemini vurguladıkları” kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Arif Salih Kırdağ: “Bayrakların yerinde su şişeleri, tam bir onursal rezalet”07 Ekim 2025 Salı 14:28
  • 12 Kilo uyuşturucuya 15 yıl hapis!07 Ekim 2025 Salı 14:21
  • 19 yaşındaki Semanur kayıp07 Ekim 2025 Salı 14:20
  • KTÖS: Eğitimde yapısal sorunlar büyüyor, öğretmen açığı artıyor07 Ekim 2025 Salı 14:19
  • Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi başladı: TDT'nin güçlendirilmesine ilişkin kararlar alınacak07 Ekim 2025 Salı 14:17
  • Peş Peşe Üç Ölüm: Polis Soruşturmaları Sürüyor07 Ekim 2025 Salı 14:16
  • Akıncı: “Aynı senaryoyu yeniden sahnelemeye çalışıyorlar”07 Ekim 2025 Salı 14:12
  • Çalıştığı işyerinden 428 bin TL çalan zanlıya 4 yıl 6 ay hapis cezası!07 Ekim 2025 Salı 13:28
  • Maliye Bakanı Berova, zeytin üreticilerini kabul etti07 Ekim 2025 Salı 13:27
  • Özersay: Popülizm tavan yaptı, seçime daha 12 gün var… Ya sabır!07 Ekim 2025 Salı 11:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti