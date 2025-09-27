Girne-Alsancak çevre yolunda alkollü sürücü bariyerlere çarptı

24 yaşındaki Berfin Türkmen’in, 148 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZJ 916 plakalı salon araçla batı istikametine dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarptığı bildirildi.
Kazada yaralanan olmazken, sürücü Türkmen “alkollü içki tesiri altında araç kullanmak” ve “trafik kazası yapmak” suçlarından tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü açıklandı.
