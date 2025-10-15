Girne-Tatlısu yolunda kaza: 2 yaralı!

Girne-Tatlısu ana yolu üzerinde bugün saat 15.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki araç sürücüsü yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, ana yolun 10-11 kilometreleri arasında İsmail Hakkı Agabugün (E-21) yönetimindeki MT 941 plakalı araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden ve önündeki aracın yavaşlaması sonucu yavaşlamak zorunda kalan Abuzer Bener (E-22) yönetimindeki UG 239 plakalı araca çarpmamak için yolun sağına geçtiği sırada aracının sol ön kısmı ile UG 239 plakalı aracın sağ arka kısmı ile çarptı. Çarpmadan sonra karşı istikametten gelmekte olan Mehmet Kunt (E-50) yönetimindeki RE 463 plakalı kamyonetin sağ ön kısmına MT 941 plakalı aracın sağ ön kısmı ile çarptı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Soruşturma devam ediyor.