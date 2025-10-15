  • BIST 10464.48
  • Altın 5666.26
  • Dolar 41.8276
  • Euro 48.8348
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKATrump konuşuyordu: İsrail meclisinde "Filistin'i tanıyın" pankartı açıldı

Girne-Tatlısu yolunda kaza: 2 yaralı!

» »
Girne-Tatlısu yolunda kaza: 2 yaralı!
Girne-Tatlısu yolunda kaza: 2 yaralı!

Girne-Tatlısu ana yolu üzerinde bugün saat 15.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki araç sürücüsü yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, ana yolun 10-11 kilometreleri arasında İsmail Hakkı Agabugün (E-21) yönetimindeki MT 941 plakalı araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden ve önündeki aracın yavaşlaması sonucu yavaşlamak zorunda kalan Abuzer Bener (E-22) yönetimindeki UG 239 plakalı araca çarpmamak için yolun sağına geçtiği sırada aracının sol ön kısmı ile UG 239 plakalı aracın sağ arka kısmı ile çarptı. Çarpmadan sonra karşı istikametten gelmekte olan Mehmet Kunt (E-50) yönetimindeki RE 463 plakalı kamyonetin sağ ön kısmına MT 941 plakalı aracın sağ ön kısmı ile çarptı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Hasan Erçakıca yorumluyor "Seçime kısa bir süre kala Aykut davası bitti" (VİDEO)15 Ekim 2025 Çarşamba 09:38
  • Erkut Yılmabaşar yazdı.. Seçim Notları 315 Ekim 2025 Çarşamba 09:28
  • Polis, sosyal medyada araç satışı yapan dolandırıcılara karşı uyardı14 Ekim 2025 Salı 16:53
  • Simon Aykut’un suçlamaları kabul etmesi Rum basınında: "Yön değiştirdi ve suçunu kabul etti"14 Ekim 2025 Salı 13:57
  • Meclis iki saat gecikme ile toplandı14 Ekim 2025 Salı 13:54
  • Basın-Sen seçim öncesi TAK'da yapılan keyfi uygulamaları eleştirdi14 Ekim 2025 Salı 12:29
  • Tel-Sen'den KTÖS'e ziyaret: Telekomünikasyon Dairesi devre dışı bırakılmaya çalışılıyor!14 Ekim 2025 Salı 12:03
  • Erhürman: Cumhurbaşkanlığında ‘gözümüz kulağımız’ üniversiteler alanının üzerinde olacak14 Ekim 2025 Salı 11:59
  • Alkollü sürücü kazaya neden oldu: İki Kişi Yoğun Bakımda14 Ekim 2025 Salı 11:58
  • Traktörün Altında Kalan 83 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti14 Ekim 2025 Salı 11:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti