Girne ve Lefkoşa-Güzelyurt Yolunda Alkollü Sürücüler Trafik Kazasına Sebep Oldu

Girne ve Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde sabaha karşı meydana gelen iki ayrı trafik kazasında yaralanan olmazken, alkollü sürücüler tutuklandı.

Girne’de Alkollü Çarpışma

04 Ekim 2025 tarihinde saat 03.00 sıralarında, Girne Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 135 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Kamuran Seçen (E-35), yönetimindeki SS 952 plakalı araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada sol şeride geçerek aynı yönde ilerleyen Gulamjan Astanov’un (E-22) kullandığı TSS 955 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Alkollü sürücü Seçen, trafik kazasına sebebiyet vermek suçundan tutuklandı.

Lefkoşa-Güzelyurt Yolunda Palmiye Ağacına Çarptı

Aynı gün saat 05.30 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun Mevlevi mevkiinde 167 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen Abedalquader Mahmoud A. Edres (E-25), yönetimindeki LY 504 plakalı araçla Lefkoşa istikametine doğru seyrederken virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve palmiye ağacına çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Edres, alkollü araç kullanmak ve trafik kazasına sebebiyet vermek suçlarından tutuklandı.

Her iki olayla ilgili soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.