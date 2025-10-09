Girne’de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı

Polis basın bültenine göre, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) Amirliği ekipleri şüpheli olarak görülen A.E.(E-21) ile G.S’nin (K-22) üzerlerinde ve bulundukları araçta arama yaptı.
Aramalarda, söz konusu şahısların tasarruflarında toplam 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 7 bin 100 TL, 260 sterlin, 415 ABD doları ve 40 euro nakit para bulundu.
A.E’nin evinde yapılan aramada ise, yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulundu.
Meseleyle ilgili bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
