Girne’de Sahte Dolarla Alışveriş: Zanlı Tutuklu

Girne’de bir giyim mağazasında sahte para kullanılarak alışveriş yapıldığı ortaya çıkarıldı.
17 Nisan 2026 tarihinde meydana gelen olayda, T.B. (49)’nin 13 bin 800 TL tutarındaki alışveriş karşılığında, tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğu belirlenen 3 adet 100’lük Amerikan dolarını (MK96287580A, MK96287531A, MK96287590A seri numaralı) işletme sahibine vererek tedavüle sürdüğü ve bu yolla sahtekarlıkla mal temin ettiği tespit edildi.

Söz konusu şahsın, daha önceden işlediği uyuşturucu madde tasarrufu ile sahte para bulundurma ve tedavüle sürme suçlarından dolayı halen Girne Polis Müdürlüğü’nde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

