Eski Rum Yönetimi Başkanlarından Glafkos Klerides’in kızı Keti Klerides 76 yaşında hayatını kaybetti.

Rum haber kaynakları 10 Mayıs 1949 tarihinde Londra’da doğan ve Glafkos Klerides’in tek kızı olan Keti Klerides’in bir süredir kanser tedavisi gördüğünü duyurdu.

Politis.com.cy’nin haberine göre DİSİ partisi konuyla ilgili mesajında Keti Klerides’in ölümünden derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, cenazeyle ilgili her şeyin parti tarafından yürütüleceğini kaydetti.