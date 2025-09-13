Güneşlenirken yaşamını yitirdi

Bafra’da kaldığı otelde şezlong üzerinde güneşlendiği esnada aniden rahatsızlanan ve yaşamını yitiren 76 yaşındaki Jarosiav Beranek’in otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis basın bültenine göre, 9 Eylül'de, Bafra’da kalmakta olduğu otelde şezlong üzerinde güneşlendiği esnada aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Yoğum Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren şahsın, kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucu belli olacak. Soruşturma devam ediyor.