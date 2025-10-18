“Güney, ‘iki devlet’e el kaldıran vekillerin pasaportlarını askıya alıyor”

Çeler, ‘ayrılıkçı’ teze Mecliste onay veren hükümete mensup 24 milletvekili ve birinci derece yakınlarının Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu ile kimliklerinin askıya alınması adına güneydeki yetkililerin girişim başlattığı yönünde bilgi edindiklerini açıkladı.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, ‘ayrılıkçı’ teze Mecliste onay veren hükümete mensup 24 milletvekili ve birinci derece yakınlarının Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu ile kimliklerinin askıya alınması adına güneydeki yetkililerin girişim başlattığı yönünde bilgi edindiklerini açıkladı.

Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova’nın Kanal SİM ekranlarında sunduğu ‘Haber Toplantısı’ programına konuk olan Zeki Çeler, Meclisten oy çokluğuyla geçen ‘iki ayrı devlet tezkeresine’ onay veren hükümete 29 milletvekilinden 24’ünün Kıbrıs Cumhuriyet kimliği ve pasaportuna sahip olduklarını söyledi.

Çeler, “İki ayrı devlete el kaldıran bu vekillerle ilgili aldığımız bilgi, Rum tarafının harekete geçtiği yönünde. Hem o vekillerin hem de ailelerinin kimlik ve pasaportlarının askıya alınmasıyla ilgili işlem başlatılmış” dedi.

Çeler, “Bunu da başardılar, bugün onların yarın bizim kimliklerimiz tehlikeye girecek” şeklinde konuştu.

Anımsanacağı üzere UBP – YDP – DP Hükümeti, Kıbrıs sorununu da Cumhurbaşkanı seçimleri uğruna propaganda malzemesi haline getirmiş, ayrılıkçı politikayı, oy çokluğuyla Meclisten geçirmişti.