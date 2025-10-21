  • BIST 10466.94
  • Altın 5732.228
  • Dolar 41.9637
  • Euro 48.7394
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİsrail, Lübnan'ı vurdu: Birçok noktada şiddetli patlama sesleri...

Güven Bengihan: Bahçeli’nin açıklamaları Kıbrıslı Türklerin iradesine saldırıdır!

» »
Bengihan, “Halkımız sömürgeciliğe ve faşizme boyun eğmedi, iradesine yönelen bu müdahaleye de geçit vermeyecek” dedi.
Güven Bengihan: Bahçeli’nin açıklamaları Kıbrıslı Türklerin iradesine saldırıdır!

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Yazılı açıklamasında Bahçeli'nin “ilhak çağrısı niteliğindeki" açıklamalarının kabul edilemez olduğunu kaydeden Bengihan, “Devlet Bahçeli’nin, Kıbrıslı Türklerin hür iradesiyle yaptığı seçim sonuçlarını tanımayarak, emir verir gibi bir tutumla KKTC’nin Türkiye’ye katılması için çağrıda bulunması kimliğimize ve varlığımıza yönelik açık bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

Bengihan, “Asırlardır bu adada varoluş mücadelesi veren halkımız, sömürgeciliğe ve faşizme karşı direndiği gibi, iradesine yapılan bu saldırıya da asla geçit vermeyecektir” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • “Hükümetin meşruiyeti kalmamıştır”21 Ekim 2025 Salı 14:43
  • Basın Emekçileri Sendikası’nın logosu yenilendi21 Ekim 2025 Salı 14:41
  • Üstel istifa etmeyeceğini açıkladı21 Ekim 2025 Salı 14:18
  • Zeki Çeler: Bahçeli’nin sözleri Kıbrıslı Türkler tarafından kabul edilemez21 Ekim 2025 Salı 12:43
  • Harmancı'dan Bahçeli'ye..."Bu vatanı mafya düzeninden temizleyeceğiz."21 Ekim 2025 Salı 11:56
  • Çeler: "Her bir TDP'li canla başla çalıştı mücadeleye katkı sağladı”21 Ekim 2025 Salı 11:53
  • Resmiye Eroğlu Canaltay: UBP olağanüstü kurultaya gitmeli21 Ekim 2025 Salı 11:50
  • Şahali: CTP 3 ay içerisinde genel başkanını seçecek; görevi üstlenebileceğimden adım kadar eminim21 Ekim 2025 Salı 11:38
  • Hasan Göğüş yazdı... Kıbrıs’ta geldi gelmekte olan21 Ekim 2025 Salı 11:33
  • Bahçeli: "81 Düzce'den sonra 82 Kıbrıs olmalıdır"21 Ekim 2025 Salı 10:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti