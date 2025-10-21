Güven Bengihan: Bahçeli’nin açıklamaları Kıbrıslı Türklerin iradesine saldırıdır!

Bengihan, “Halkımız sömürgeciliğe ve faşizme boyun eğmedi, iradesine yönelen bu müdahaleye de geçit vermeyecek” dedi.

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Yazılı açıklamasında Bahçeli'nin “ilhak çağrısı niteliğindeki" açıklamalarının kabul edilemez olduğunu kaydeden Bengihan, “Devlet Bahçeli’nin, Kıbrıslı Türklerin hür iradesiyle yaptığı seçim sonuçlarını tanımayarak, emir verir gibi bir tutumla KKTC’nin Türkiye’ye katılması için çağrıda bulunması kimliğimize ve varlığımıza yönelik açık bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

Bengihan, “Asırlardır bu adada varoluş mücadelesi veren halkımız, sömürgeciliğe ve faşizme karşı direndiği gibi, iradesine yapılan bu saldırıya da asla geçit vermeyecektir” dedi.