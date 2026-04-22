Güvenliğin Anahtarı Doğru İletişim!

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, yalnızca bilimsel üretimiyle değil, kamu kurumlarıyla geliştirdiği iş birlikleri ve yaşam boyu öğrenme odaklı projeleriyle de toplumsal gelişime katkı sunmaya devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) ile Polis Genel Müdürlüğü iş birliğinde, Polis Okulu bünyesinde eğitim gören adaylara yönelik kapsamlı bir konferans programı düzenlendi.

66’ıncı Dönem Polis Temel Eğitimi ile 17’inci Dönem İtfaiye Temel Eğitimi çerçevesinde gerçekleştirilen programda, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Tijen Zeybek tarafından polis aday adaylarına iletişim becerileri alanında eğitimler verildi. 250 kişinin katıldığı eğitimlerde; “Poliste İletişim Becerileri”, “Beden Dili”, “Kriz Anında İletişim” ve “Duygu Kontrolü” başlıklarında sunumlar yapıldı. Özellikle güvenlik hizmetlerinde etkili iletişimin önemi, stresli ve kritik anlarda doğru mesaj verme teknikleri, vatandaşla sağlıklı iletişim kurma yöntemleri ve duygusal dengeyi koruma becerileri üzerinde duruldu.

Konferanslarda, polislik mesleğinin yalnızca fiziksel yeterlilik ve hukuki bilgiyle sınırlı olmadığı; güçlü iletişim becerileri, empati yeteneği ve kriz anlarında sağduyulu yaklaşım sergileyebilmenin de mesleki başarının temel unsurları arasında yer aldığı vurgulandı. Katılımcılar, günlük görev hayatında karşılaşabilecekleri farklı senaryolar üzerinden uygulamalı örneklerle bilgilendirildi.

Yrd. Doç. Dr. Tijen Zeybek: “Doğru iletişim, birçok sorunun büyümeden çözülmesini sağlar.”

Güvenlik hizmetlerinde iletişim becerilerinin en az mesleki bilgi ve fiziksel yeterlilik kadar önemli olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Tijen Zeybek, verilen eğitimlerin polis adaylarının meslek hayatına güçlü bir katkı sağlayacağını belirtti. Polislik mesleğinin insanla birebir temas gerektiren, sabır, empati ve doğru iletişim becerisi isteyen özel bir alan olduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Zeybek, “Bir polis mensubunun olaylara yalnızca yasal çerçevede değil, insani boyutuyla da yaklaşabilmesi büyük önem taşıyor. Doğru iletişim, birçok sorunun büyümeden çözülmesini sağlar” dedi.

Üniversitelerin aynı zamanda toplumun gelişimine rehberlik eden yapılar olduğunu da vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Zeybek “Biz de bu anlayışla kamu kurumlarıyla iş birliği yaparak eğitim desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Bu tür programların hem bireysel gelişime hem de kamu hizmetlerinin niteliğine katkı sunduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Tijen Zeybek, geleceğin polis adaylarının donanımlı bireyler olarak yetişmesinin toplum güvenliği açısından da büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.