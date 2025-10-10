  • BIST 10720.12
Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hava bir hafta boyunca bulutlu olacak. Pazar günü öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak ve fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Hava bir hafta boyunca bulutlu olacak. Pazar günü öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak ve fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin11-17 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli; pazar günü ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; pazar, az bulutlu öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu haftanın geri kalanında ise az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 27-30 ve sahillerde 23-26 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, yarın güney ve batı, haftanın kalında ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli; pazar günü ise yer yer fırtınamsı esecek.

