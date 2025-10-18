  • BIST 10208.76
  • Altın 5724.113
  • Dolar 41.7899
  • Euro 48.7251
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİsrail, Lübnan'ı vurdu: Birçok noktada şiddetli patlama sesleri...

Hafta sonu hava nasıl olacak?

» »
Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji Dairesi, en yüksek hava sıcaklığının hafta boyunca 28-31 derece dolaylarında seyredeceğini belirtti.
Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 18-24 Ekim dönemine ilişkin haftalık tahmin raporuna göre, hava, hafta sonu az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, pazartesi ve salı parçalı ve çok bulutlu, diğer günlerde ise parçalı bulutlu olacak.

Bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 28-31 derece, sahillerde 24-27 derece dolaylarında seyredecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çevreyi rahatsız eden alkollü 2 kişi tutuklandı18 Ekim 2025 Cumartesi 10:08
  • Ülke genelindeki denetimlerde 18 alkollü sürücü rapor edildi!18 Ekim 2025 Cumartesi 10:07
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?18 Ekim 2025 Cumartesi 10:07
  • Kıbrıs Türk halkı yarın sandık başına gidecek18 Ekim 2025 Cumartesi 09:58
  • Osman Zorba: Bu seçim, bir koltuk mücadelesi değil, bir düzen değişikliği mücadelesi17 Ekim 2025 Cuma 18:30
  • YSK, propaganda süresinin yarın saat 18.00’de sona ereceğini hatırlattı17 Ekim 2025 Cuma 17:53
  • İthal armut ve kivide limit üstü, yerli marul ve domateste tavsiye dışı bitki koruma ürünü17 Ekim 2025 Cuma 17:31
  • Mehmet Harmancı: Değişim sağlamak için büyük bir sorumlulukla çalışıyoruz17 Ekim 2025 Cuma 17:29
  • Erhürman: Yeni dönemde diplomasiyi, bilim insanları, sporcular, sanatçılar, dernekler ile hep birlikte yürüteceğiz17 Ekim 2025 Cuma 17:27
  • Akıncı: " Kıbrıslı Türk toplumu Tufan Erhürman’ın şahsında yeni dönemin hem yaratıcısı olmalı"17 Ekim 2025 Cuma 16:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti